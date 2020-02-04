Общество
45 минут назад
Житель Москвы получит миллион от Юрия Дудя на строительство серф-базы в Лебедяни
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Программист и инструктор по серфингу уже несколько лет строит искусственную волну для серфинга на реке Дон
GOROD48 осенью прошлого года рассказал о Станиславе Жарикове. Он увлечен серфингом. Занимался им вдали от родины – в жарких странах, на океанских волнах. Причем достиг определенных высот – стал серф-инструктором. Пять лет назад, как он рассказал в комментариях друзьям, стал искать место в России, чтобы соорудить искусственную серф-волну. Один из друзей показал ему такое место в Липецкой области на реке Дон близ Лебедяни. За это время Станислав сделал сооружение и самую настоящую искусственную волну для серфинга.
Не так давно Станислав принял участие в конкурсе грантов на вдохновляющие проекты, объявленном блогером и журналистом Юрием Дудем, косметической компанией и домом модной одежды. И вот вчера Юрий Дудь объявил результаты. Проект Стаса стал одним из трех победителей.
«Поклон всем за отклик и участие: вы прислали тысячи крутых историй. Изучая их, я радовался и грустил одновременно. Радовался – оттого что у нас в стране так много классных частных проектов. Грустил – оттого что выбрать можно только три из них. И все же – вот наш топ-3:
....@donsurf.ru (Липецк). Основатель проекта Стас Жариков родился в Воркуте, вдохновился серф-волной на реке в Мюнхене, а реализовывать идею поехал в Липецк. Вместе со своими корешами Стас больше двух лет укрощал Дон, и по итогу получилась настоящая волна среди берез и камышей. Теперь парни хотят довести волну до 8 метров, а вокруг нее сделать полноценную серф-базу с доступной инфраструктурой....», - сообщил Юрий Дудь на своей странице в Инстаграм.
"Я все ещё с трудом в это верю! Конечно же, позвал Юру к нам на серф-базу, ведь он уже пробовал сёрфинг! Я так рад!", - отреагировал Станислав в своем блоге.
Не так давно Станислав принял участие в конкурсе грантов на вдохновляющие проекты, объявленном блогером и журналистом Юрием Дудем, косметической компанией и домом модной одежды. И вот вчера Юрий Дудь объявил результаты. Проект Стаса стал одним из трех победителей.
«Поклон всем за отклик и участие: вы прислали тысячи крутых историй. Изучая их, я радовался и грустил одновременно. Радовался – оттого что у нас в стране так много классных частных проектов. Грустил – оттого что выбрать можно только три из них. И все же – вот наш топ-3:
....@donsurf.ru (Липецк). Основатель проекта Стас Жариков родился в Воркуте, вдохновился серф-волной на реке в Мюнхене, а реализовывать идею поехал в Липецк. Вместе со своими корешами Стас больше двух лет укрощал Дон, и по итогу получилась настоящая волна среди берез и камышей. Теперь парни хотят довести волну до 8 метров, а вокруг нее сделать полноценную серф-базу с доступной инфраструктурой....», - сообщил Юрий Дудь на своей странице в Инстаграм.
"Я все ещё с трудом в это верю! Конечно же, позвал Юру к нам на серф-базу, ведь он уже пробовал сёрфинг! Я так рад!", - отреагировал Станислав в своем блоге.
4 733
МИРОТВОРЕЦ
Просто так
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