«Aloha, bro! Айда на Дон, ловить волну и серфить!»

С недавних пор река Дон в Липецкой области стала пригодна для занятий серфингом. Бред? Ни в коем случае….

Фото:

www.instagram.com/donsurf.ru

«Всем привет! Это Я, Стас Жариков и наш проект серф-волна на реке. Aloha, bro! I’m Stas Zharikov. Here we gonna post news about our river surf project», такая запись появилась в Instagram пару недель назад. Затем блог пополнился кучей видео и фото занятий серфингом. Тут же утечка в социальные сети – двое парней гоняют на досках по искусственной волне в реке Дон в Липецкой области.Автор проекта Стас Жариков место, где создается искусственная волна, не раскрывает в целях безопасности. А ну как кто решит побаловаться и, не дай бог, с ним что случится. Ведь занятия на серф-волне без подготовки небезопасны. И Дон река своенравная. Стас не рассказывает об этом месте даже коллегам-сёрферам. Пишет всем, мол, потерпите, вот завершим работы, и тогда приедете кататься. А желающих уже – пруд пруди. Вся столица в нетерпении, теребит Станислава. Ведь на наших российских морях, и волну не всегда поймаешь нужную, надо катить далеко-далеко.Собственно, серфингом Станислав и заболел и стал им заниматься вдали от родины – в жарких странах, на океанских волнах. Причем он достиг определенных высот – стал серф-инструктором.А лет пять назад, как он рассказал в комментариях друзьям, стал искать место в России, чтобы соорудить искусственную серф-волну. Один из друзей показал ему такое место в Липецкой области на реке Дон. В Instagram Станислав достаточно подробно расписывает, как строился водный «тренажер». И показывает видео своих неудач и удач, многочисленных «покатушек» на донской волне.«После того, как стало понятно, что на раз-два волну сделать не получится, я скооперировался с другом и с местным кузнецом и продолжал пробовать. Я понял, что Липецк далеко не Москва. Очень трудно найти грамотный народ. Трудно даже за деньги. Простые работяги не понимают идеи проекта. Не замотивированы ничем. Редкими наездами работа шла медленно, руководить удаленно из Москвы оказалось утопией. Пришлось самому засучивать рукава и лезть в воду. Очень во многом пришлось разбираться с нуля. А я вообще-то программист по образованию и не могу похвастаться своей «рукастостью». Третья попытка оказалась неудачной. Образовался бассейн воды перед кикером и никакой волны. В один момент оборвался трос и конструкция чуть не прилетела на нас. Но все обошлось… Каждая такая попытка учетом техники и материалов, рабочих обходилась примерно в 100 000₽. Поэтому просто так, что-то тестить бесконечно, очень накладно. Квотер я тестил. Опасно выходит. Может всосать и затянуть, лишь зацепится, ударится о край и тд. Что касается рассчитать заранее на бумажке, все расчёты упираются в закон Бернулля. А он работает только в замкнутых трубах. У нас же река. Когда перекрываешь воду, она копится. И частично уходит через другие протоки. Чтобы из реки сделать то, что подходит для закона Бернулля, нужно около 300-500 млн руб , чтобы всю реку в бетонную трубу закатать, как в Мюнхене»Но все позади и серф-волна почти готова. Сейчас серферы заняты расчисткой дна и, видимо, скоро объявят об открытии донской волны.Те, кто в теме уже давно обрывают телефон Станислава, липецкие любители водных видов спорта в том числе. Они уже побывали на месте и, что называется «заценили», поставив высокую оценку объекту.Тот самый кузнец Егор Куровский, что помогал Станиславу, рассказал GORORD48, что рабочим стал 20-й или 30-й по счету вариант сооружения для создания волны.- Все рождалось в голове, на месте, все делалось опытным путем, - рассказал Егор Куровский. - Начали делать волну в позапрошлом году, а на всё про всё у Стаса ушло где-то лет пять, чтобы было официально. Участок реки он взял в аренду. Местная власть осуществлять проект не мешала. Так, что наша местность вскоре прогремит на всю страну и это не преувеличение. Таких объектов на реках в мире всего штук пять: в Словакии, Германии, Австрии и США. Есть искусственные серф-волны в закрытых помещениях, в Москве и Санкт-Петербурге, но это все не то, и очень дорого. Но и наш донской серфинг - круглогодичный и всепогодный. Река в этом месте зимой не замерзает, и катание доступно в теплом гидрокостюме.