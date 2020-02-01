Происшествия
сегодня, 11:34
«Ниссан» вылетел на тротуар рядом с остановкой
Сегодня утром в Липецке на улице Горького столкнулись автомобили «Дэу» и «Ниссан», вторая машина вылетела на тротуар.
- Машины ехали по Горького во встречном направлении и столкнулись, - рассказали GOROD48 очевидцы аварии. - После столкновения «Ниссан» вылетел на тротуар в районе пешеходного перехода.
По счастливой случайности на тротуаре в этот момент никого не было. Остались целы и оба водителя.
По счастливой случайности на тротуаре в этот момент никого не было. Остались целы и оба водителя.
Оба водителя спешили
Сергей 13