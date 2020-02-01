«Ниссан» вылетел на тротуар рядом с остановкой

Сегодня утром в Липецке на улице Горького столкнулись автомобили «Дэу» и «Ниссан», вторая машина вылетела на тротуар.

- Машины ехали по Горького во встречном направлении и столкнулись, - рассказали GOROD48 очевидцы аварии. - После столкновения «Ниссан» вылетел на тротуар в районе пешеходного перехода.По счастливой случайности на тротуаре в этот момент никого не было. Остались целы и оба водителя.