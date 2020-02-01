Происшествия

сегодня, 11:34

«Ниссан» вылетел на тротуар рядом с остановкой

2 809
#авария #ДТП
«Ниссан» вылетел на тротуар рядом с остановкой

Сегодня утром в Липецке на улице Горького столкнулись автомобили  «Дэу» и «Ниссан», вторая машина вылетела на тротуар.

- Машины ехали по Горького во встречном направлении и столкнулись, - рассказали GOROD48 очевидцы аварии. - После столкновения «Ниссан» вылетел на тротуар в районе пешеходного перехода. 

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По счастливой случайности на тротуаре в этот момент никого не было. Остались целы и оба водителя.
2 809
#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Оба водителя спешили

40 минут назад
в горсовет ознакомиться с проектом изменений в Устав Липецка
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Сергей 13

40 минут назад
"обе во встречном направлении",-это как?
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