Общество

44 минуты назад

Дом на улице Ленина останется без тепла и горячей воды

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#отключения
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Дом на улице Ленина останется без тепла и горячей воды

Сегодня с 10:00 до 17:00 отключат тепло и горячую воду в доме №2 по улице Ленина.

Несколько улиц Липецка останутся без света. Так, с 09:00 до 16:00 обесточат улицы Белорусскую, Брюллова, переулок Космический, а также СНТ «Дачный-3», «Дачный-4» и «Дачный-5». 

С 09:00 до 15:00 не будет электричества в домах

№№ 10, 12 по улице адмирала Лазарева,
№ 32 по улице адмирала Макарова, 
№№ 9, 11, 11а по улице Прокатной, 
№№ 31, 33, 35 по проспекту Мира. 

По улице адмирала Макарова, 1б света не будет с 09:00 до 14:00, а по улице Доватора, 8 — с 10:00 до 17:00. 

Холодную воду отключат с 10:00 до 20:00 в домах

№№ 6, 6б, 6б-строение1, 6в, 8, 8в, 10, 10-строение 4 по улице Московской,
№№ 1, 1б, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13б, 13в, 13д по Поперечному проезду,
№№ 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4а по улице Звездной,
№№ 1, 3, 5, 7, 9 по улице Гагарина
№№ 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 34а, 35, 36, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 47, 49 по улице Ленина. 

Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением ремонтных работ. 

246
#отключения
1

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