Общество

48 минут назад

В Липецке планируют построить ледовый дворец: горожанам предлагают придумать его название

17 351
#ледовый дворец #спорт
В Липецке планируют построить ледовый дворец: горожанам предлагают придумать его название

Ожидается, что новый спорткомплекс появится в Октябрьском округе.

Как сообщили в профильном департаменте, сегодня спорткомплексы «Звездный» и «Ледовый», перегружены, поэтому рассматривается возможность строительства ледового дворца, который станет не только тренировочной базой для развития зимних олимпийских видов спорта – хоккея и фигурного катания, но и еще одной площадкой для активного отдыха горожан. Если все рабочие вопросы будут урегулированы своевременно, строительство может начаться уже в 2020 или 2021 году.

Впрочем, уже сегодня липчанам предлагают придумать имя нового современного спорткомплекса. Департамент по физической культуре и спорту при поддержке администрации Липецка объявляет конкурс на лучшее название ледового дворца. Предложения желающие могут направлять до 1 июня по электронной почте orgsport48@mail.ru   с кратким обоснованием и указанием своих данных (ФИО, возраст, адрес, телефон).

Наиболее подходящие, по мнению экспертного совета, варианты вынесут на голосование. Оно пройдёт на портале «Открытый Липецк» и в социальной сети Инстаграм. Авторы самых популярных вариантов получат специальные призы городского департамента по физической культуре и спорту. 

- Первые предложения уже поступают, большинство из них традиционные, такие как «Кристалл», «Айсберг», «Полюс». Но наверняка у активных, творческих липчан будут и другие, более оригинальные, емкие, неизбитые и свежие идеи. Мы готовы рассмотреть все варианты, – прокомментировала председатель департамента Александра Кузнецова.

17 351
#ледовый дворец #спорт

Комментарии (17)

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Нариман

3 минуты назад
Уже бассейн ООО СтройСоюз ТагиевН и ЛогвиновАВ построили в кузьминских отвержках где кинули рабочих на десять лямов, ждём следующих.
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Игорь

11 минут назад
Как вариант, Какой ледовый снесли, через 5 лет?
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Юрок Алтушок.

13 минут назад
Сначала начните строить а потом придумывайте.
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липчанка

14 минут назад
Уже один построили теперь за другой решили взяться,хоть бы людей не смешили,строители
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Как вариант

23 минуты назад
Игорь, а зачем? Чтобы лет через 5 признать непригодным, , снести, и начать строить следующий? Проходили уже.
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1111

24 минуты назад
Маруся, точно, можно еще "распил"...ну вот правда посидел подумал, но ассоциации только с одним откатов, вранья, воровства и кумовства, слишком долго нас Липчан обманывали, то метро, то обустройство, да много чего...вы доделайте\доламывайте что начали, а то у вас под носом уголовник как строился так и строится, бомж живет в 100 метрах...если бы у ваших служебных хором таке бы творилось у-ух бы сразу, ксати литрович свою резиденцию под Липецком освободил?или там его женушка правит хотя она никто и звать никак..... сенатор-обещалкин млин...
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Саня

25 минут назад
ЛДС Тербунский соловей.
ответить

indezit

27 минут назад
"что вы пристали с этой дорогой"
ответить

Димон

28 минут назад
Камни уже построили. Хватит народ смешить. В Липецке нет спорта высших достижений, его похоронили.
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однозначно

29 минут назад
Недолёд
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