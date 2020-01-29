Общество
48 минут назад
В Липецке планируют построить ледовый дворец: горожанам предлагают придумать его название
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Ожидается, что новый спорткомплекс появится в Октябрьском округе.
Как сообщили в профильном департаменте, сегодня спорткомплексы «Звездный» и «Ледовый», перегружены, поэтому рассматривается возможность строительства ледового дворца, который станет не только тренировочной базой для развития зимних олимпийских видов спорта – хоккея и фигурного катания, но и еще одной площадкой для активного отдыха горожан. Если все рабочие вопросы будут урегулированы своевременно, строительство может начаться уже в 2020 или 2021 году.
Впрочем, уже сегодня липчанам предлагают придумать имя нового современного спорткомплекса. Департамент по физической культуре и спорту при поддержке администрации Липецка объявляет конкурс на лучшее название ледового дворца. Предложения желающие могут направлять до 1 июня по электронной почте orgsport48@mail.ru с кратким обоснованием и указанием своих данных (ФИО, возраст, адрес, телефон).
Наиболее подходящие, по мнению экспертного совета, варианты вынесут на голосование. Оно пройдёт на портале «Открытый Липецк» и в социальной сети Инстаграм. Авторы самых популярных вариантов получат специальные призы городского департамента по физической культуре и спорту.
- Первые предложения уже поступают, большинство из них традиционные, такие как «Кристалл», «Айсберг», «Полюс». Но наверняка у активных, творческих липчан будут и другие, более оригинальные, емкие, неизбитые и свежие идеи. Мы готовы рассмотреть все варианты, – прокомментировала председатель департамента Александра Кузнецова.
Впрочем, уже сегодня липчанам предлагают придумать имя нового современного спорткомплекса. Департамент по физической культуре и спорту при поддержке администрации Липецка объявляет конкурс на лучшее название ледового дворца. Предложения желающие могут направлять до 1 июня по электронной почте orgsport48@mail.ru с кратким обоснованием и указанием своих данных (ФИО, возраст, адрес, телефон).
Наиболее подходящие, по мнению экспертного совета, варианты вынесут на голосование. Оно пройдёт на портале «Открытый Липецк» и в социальной сети Инстаграм. Авторы самых популярных вариантов получат специальные призы городского департамента по физической культуре и спорту.
- Первые предложения уже поступают, большинство из них традиционные, такие как «Кристалл», «Айсберг», «Полюс». Но наверняка у активных, творческих липчан будут и другие, более оригинальные, емкие, неизбитые и свежие идеи. Мы готовы рассмотреть все варианты, – прокомментировала председатель департамента Александра Кузнецова.
17 351
Нариман
Игорь
Юрок Алтушок.
липчанка
Как вариант
1111
Саня
indezit
Димон
однозначно