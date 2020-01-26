Михаил Маринин открыл шахматный турнир в рамках спортивного обмена России и Германии (ФОТО)

С другой стороны доски символические ходы сделала президент Шахматного клуба города Хайден Карин Кноп.

Начальник областного управления по физкультуре и спорту Михаил Маринин, а также директор шахматного клуба из немецкого города Хайден (земля Северный Рейн-Вестфалия) Карин Кноп открыли в ЕГУ шахматный турнир с участием 6-ти команд в рамках международного спортивного обмена между Россией и Германией.







Михаил Маринин и frau Кнопп сделали первые символические ходы, а затем за дело принялись 6 команд, в том числе одна из Германии.

По итогам турнира победителями стали члены ШШСК «Ход Конем» из школы №12 Грязей, которых тренирует лично президент Федерации шахмат Липецкой области Заур Дзантиев. Второе место заняли шахматисты из команды Елец-1, замкнули «тройку» призеров спортсмены из Задонска (тренер Александр Кокорев), в составе которых выступала чемпионка ЦФО Анна Лопухова.







Так же в соревнованиях принимали участие команды из Хайдена, Лебедяни, вторая сборная Ельца.

Турнир стал главной частью визита немецкой делегации в ЕГУ – самый шахматный вуз Липецкой области, где учатся многие чемпионы нашего региона, победители и призеры межрегиональных и Всероссийских соревнований.







За доской мэр Ельца Евгений Боровских



Турниру предшествовал круглый стол в ЕГУ, посвященный спортивным обменам. В нем кроме Маринина и Кнопп приняли участие глава Ельца Евгений Боровских, ректор ЕГУ им И.А. Бунина Евгения Герасимова, президент Федерации шахмат Липецкой области Заур Дзантиев, глава шахматной федерации Ельца Сергей Волобуев, а также студенты ЕГУ и представители других видов спорта.







Гости и хозяева обменялись опытом организации и проведения спортивных соревнований, а в конце встречи – и подарками.







Шахматы стали первым видом спорта в программе международного молодежного спортивного обмена между правительствами Германии и России в нашем регионе. Проведение обмена, который затронет несколько видов спорта, проходит при сотрудничестве объединения «Немецкая спортивная молодежь» (DSJ) и Российского студенческого спортивного союза (РССС).







Фото пресс-службы Федерации шахмат Липецкой области