Спорт

сегодня, 21:41

Михаил Маринин открыл шахматный турнир в рамках спортивного обмена России и Германии (ФОТО)

201
#Шахматы #спортивный обмен
1
Михаил Маринин открыл шахматный турнир в рамках спортивного обмена России и Германии (ФОТО)

С другой стороны доски символические ходы сделала президент Шахматного клуба города Хайден Карин Кноп.

Начальник областного управления по физкультуре и спорту Михаил Маринин, а также директор шахматного клуба из немецкого города Хайден (земля Северный Рейн-Вестфалия) Карин Кноп открыли в ЕГУ шахматный турнир с участием 6-ти команд в рамках международного спортивного обмена между Россией и Германией.

DSC_0024.JPG

Михаил Маринин и frau Кнопп сделали первые символические ходы, а затем за дело принялись 6 команд, в том числе одна из Германии.

По итогам турнира победителями стали члены ШШСК «Ход Конем» из школы №12 Грязей, которых тренирует лично президент Федерации шахмат Липецкой области Заур Дзантиев. Второе место заняли шахматисты из команды Елец-1, замкнули «тройку» призеров спортсмены из Задонска (тренер Александр Кокорев), в составе которых выступала чемпионка ЦФО Анна Лопухова.

DSC_0131.JPG

Так же в соревнованиях принимали участие команды из Хайдена, Лебедяни, вторая сборная Ельца.

Турнир стал главной частью визита немецкой делегации в ЕГУ – самый шахматный вуз Липецкой области, где учатся многие чемпионы нашего региона, победители и призеры межрегиональных и Всероссийских соревнований.

DSC_0049.JPG

За доской мэр Ельца Евгений Боровских

Турниру предшествовал круглый стол в ЕГУ, посвященный спортивным обменам. В нем кроме Маринина и Кнопп приняли участие глава Ельца Евгений Боровских, ректор ЕГУ им И.А. Бунина Евгения Герасимова, президент Федерации шахмат Липецкой области Заур Дзантиев, глава шахматной федерации Ельца Сергей Волобуев, а также студенты ЕГУ и представители других видов спорта.

DSC_9962.JPG

Гости и хозяева обменялись опытом организации и проведения спортивных соревнований, а в конце встречи – и подарками.

DSC_0181.JPG

Шахматы стали первым видом спорта в программе международного молодежного спортивного обмена между правительствами Германии и России в нашем регионе. Проведение обмена, который затронет несколько видов спорта, проходит при сотрудничестве объединения «Немецкая спортивная молодежь» (DSJ) и Российского студенческого спортивного союза (РССС).

DSC_0208.JPG

Фото пресс-службы Федерации шахмат Липецкой области

201
#Шахматы #спортивный обмен
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Знаменитый липецкий теннисист стал призером международного турнира
#Юрий Старых #настольный теннис
2
Знаменитый липецкий теннисист стал призером международного турнира

сегодня, 20:55

Спорт
Липецкие волейболистки сегодня проиграли, но надежды на 1-е место все равно большие
#Волейбол #"Липецк"
Липецкие волейболистки сегодня проиграли, но надежды на 1-е место все равно большие

сегодня, 20:33

Спорт
Липецкий стрелок в Мюнхене выполнил норматив мастера международного класса
#Пулевая стрельба #Александр Васильев #МСМК
5
Липецкий стрелок в Мюнхене выполнил норматив мастера международного класса

сегодня, 20:09

Спорт
МХК «Липецк»: вчера густо, сегодня - пусто
#Хоккей #МХК "Липецк"
МХК «Липецк»: вчера густо, сегодня - пусто

сегодня, 19:54

Спорт
Бесподобные броски Игнатова и борьба близнецов в финале
#Вольная борьба
4
Бесподобные броски Игнатова и борьба близнецов в финале

21.01.2020 19:19

Спорт
Найти новых футболистов «Металлургу» поможет легенда клуба (ФОТО)
#Футбол #"Металлург"
11
Найти новых футболистов «Металлургу» поможет легенда клуба (ФОТО)

21.01.2020 16:25

Спорт