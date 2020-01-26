Знаменитый липецкий теннисист стал призером международного турнира

Сам Юрий Старых отметил, что серьезнее конкуренция бывает только в чемпионатах России.

Мастер спорта международного класса Юрий Старых привез домой «серебряную» медаль 35-го международного турнира в Ракитном Белгородской области.

Это одни из старейших в нашей стране соревнований по настольному теннису среди мужчин-ветеранов, поэтому по традиции они собрали большое количество участников – более 150 игроков из 40 городов России. Старых отметил, что серьезнее "кворум" бывает только в чемпионатах России. Международный статус подчеркнул приезд 4-х команд из Украины, в том числе «Матери городов» Киева.

Старых выступал в возрастной категории 60-65 лет. Как рассказал GOROD48 Юрий Анатольевич, конкуренция была такой, что прошлогодние победитель и «серебряный» призёр на этот раз даже не попали в число финалистов.

В финал вышли три сильнейших игрока, включая Старых: наш земляк обыграл соперника из Курска, но уступил москвичу. В свою очередь курянин был сильнее столичного спортсмена: возникла ситуация, когда у всех троих участников оказалось по одной победе, и считать пришлось очки в каждом розыгрыше мяча. В итоге победителем оказался представитель Москвы, Старых получил медаль за 2-е место, а курянин финишировал 3-м.

Кроме того, в Ракитном выступали еще два наших земляка: Владимир Двуреченский финишировал 9-м среди тех кому за 40, а Валерий Кондауров был 5-м среди игроков старше 50 лет.

Впервые за долгие годы сборной Липецкой области не удалось подняться в число призёров в командном зачете, но тому есть объективная причина: на этот раз наша команда выступала без нескольких сильных игроков.