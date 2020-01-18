Общество
38 минут назад
Крещенские купания: все самое важное
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Купели, советы врачей, температура воды…
18 января — время крещенского Сочельника. Сегодня в православных храмах проходят литургии и начинается освящение воды. Придти в храм и освятить воду можно будет как сегодня, так и завтра. Не обязательно нести воду с собой - ее можно получить в храмах.
Центральное событие православного праздника — купания в крещенских купелях в открытой воде. Они начнутся ближе к полуночи. По данным регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, температура воды в основных водоемах области — реках Воронеж, Дон и Быстрая сосна - составит приблизительно +0,4С. Ртутные столбики уличных термометров в крещенскую ночь в регионе не должны опуститься ниже -7С.
В Липецке организованы две места для омовения — центральный пляж и пруд в поселке Тракторостроителей. В месте купания в районе 3-го участка установили световую колонну, в реке Воронеж на центральном решили поставить «легкую» купель. Ее монтаж уже завершен. Ожидается, что в крещенских купаниях примут порядка 2 000 человек. При необходимости в районе центрального пляжа и у пруда расчистят подъездные дороги и парковки; подходы к купелям укроют сеном, установят световые башни и звуковое оборудование. Территория вокруг купелей будет огорожена. Там установят палатки с обогревом и скамейками, организуют традиционный горячий чай. За порядком и безопасностью будут следить дежурные наряды полиции, МЧС, скорой помощи.
Добраться до центрального пляжа в ночь с 18 на 19 января можно будет на специальном автобусе. Он будет курсировать от площади Победы до Нижнего парка. Узнать автобус будет легко: под перевозку верующих выделили «ПАЗ», обозначенный специальной маршрутной табличкой. Всего будет выполнено четыре рейса: отправлением от остановочного пункта «пл. Победы» (ТЦ «Меркурий») в 23.00 и 00.00, от остановочного пункта «пл. Петра Великого» - в 23.30 и 00.30.
Для поездки в район Нижнего парка и обратно можно будет воспользоваться муниципальными маршрутами №№ 27, 28, 30, 33, 322, работающими ориентировочно до 01.00.
Всего в Липецкой области будет 25 организованных зон крещенских купаний. Их безопасность проверили спасатели и санитарные врачи.
г. Липецк
1. Центральная поисково-спасательная станция р. Воронеж
2. пруд 3-го участка жилой зоны ЛТЗ
г. Елец
1. городской пляж р. Б. Сосна
Елецкий район
1. Лавский с/с, д. Казинка углубленный родник
2. Пищулинский с/с, д. Хмелинец, пруд
3. Колосовский с/с, с. Талица, р.Тальчик
4. с. Воронец, углубленный родник у р. Воронец
5. Казацкий с/с, с. Казаки, р. Воргол
Данковский район
1. г. Данков, р. Дон
Добринский район
1. п. Добринка, пруд "Чуевский"
Добровский район
1. с. Доброе, р. Воронеж
Измалковский район
1. с. Чернава р. Б. Сосна
Лебедянский район
1. Городской пляж г. Лебедянь р. Дон
2. с. Губино, ""Барский"" пруд
3. Покрово –Казацкий сельсовет р. Лебедянка
Лев-Толстовский район
1. с. Топки р. Ягодная Ряса
Липецкий район
1. с. Воскресеновка р. Воронеж
Становлянский район
1. Петрищевский сельсовет с. Петрищево р. Воргол
2. Ламской сельсовет с. Ламское р. Сухой Семенёк
Усманский район
1. г. Усмань р. Усмань
Чаплыгинский район
1. г. Чаплыгин р. Становая Ряса
2. Дубовской с/с пруд
3. пос. Рощинский р. Московая Ряса
Тербунский район
1. с. Солдатское у урочища Поленов лес Юго-Западная окраина пруд
Краснинский район
1. Александровское с/п, д. Знаменка, пруд.
На этой неделе санитарные врачи взяли более 40 пробы воды в родниках, источниках и купелях и исследовали ее на безопасность. Окунаться можно во все указанные выше купели — там вода безопасна, а вот родниковой воде и воде из святых источников нашли превышение допустимого содержания веществ. По результатам лабораторных исследований пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям, за исключением источника у Женского монастыря в городе Ельце (Меланьин источник). Там превышено содержание нитратов.
Вода в некоторых источниках не соответствует гигиеническим требованиям по содержанию нитратов. Это родники в Измалково, поселке Рощинский Чаплыгинского района, на улице Советской в селе Волово, родник у хлебзавода в селе Хлевное, родники в селах Каменное, Коробовка Грязинского района, родники в селах Поддубровка и Сторожевое Усманского района. Допустимые пределы марганца превышены в пробе воды из родника в селе Куликово Усманского района. Воду из них санитарные врачи пить не рекомендуют.
Медики также не рекомендуют принимать участие в купаниях беременным и сердечникам. В управлении здравоохранения Липецкой области отметили — для тех, кто не привык к моржеванию, купания раз в год могут стать шоковой терапией и предложили оценить свои возможности.
Центральное событие православного праздника — купания в крещенских купелях в открытой воде. Они начнутся ближе к полуночи. По данным регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, температура воды в основных водоемах области — реках Воронеж, Дон и Быстрая сосна - составит приблизительно +0,4С. Ртутные столбики уличных термометров в крещенскую ночь в регионе не должны опуститься ниже -7С.
В Липецке организованы две места для омовения — центральный пляж и пруд в поселке Тракторостроителей. В месте купания в районе 3-го участка установили световую колонну, в реке Воронеж на центральном решили поставить «легкую» купель. Ее монтаж уже завершен. Ожидается, что в крещенских купаниях примут порядка 2 000 человек. При необходимости в районе центрального пляжа и у пруда расчистят подъездные дороги и парковки; подходы к купелям укроют сеном, установят световые башни и звуковое оборудование. Территория вокруг купелей будет огорожена. Там установят палатки с обогревом и скамейками, организуют традиционный горячий чай. За порядком и безопасностью будут следить дежурные наряды полиции, МЧС, скорой помощи.
Добраться до центрального пляжа в ночь с 18 на 19 января можно будет на специальном автобусе. Он будет курсировать от площади Победы до Нижнего парка. Узнать автобус будет легко: под перевозку верующих выделили «ПАЗ», обозначенный специальной маршрутной табличкой. Всего будет выполнено четыре рейса: отправлением от остановочного пункта «пл. Победы» (ТЦ «Меркурий») в 23.00 и 00.00, от остановочного пункта «пл. Петра Великого» - в 23.30 и 00.30.
Для поездки в район Нижнего парка и обратно можно будет воспользоваться муниципальными маршрутами №№ 27, 28, 30, 33, 322, работающими ориентировочно до 01.00.
Всего в Липецкой области будет 25 организованных зон крещенских купаний. Их безопасность проверили спасатели и санитарные врачи.
г. Липецк
1. Центральная поисково-спасательная станция р. Воронеж
2. пруд 3-го участка жилой зоны ЛТЗ
г. Елец
1. городской пляж р. Б. Сосна
Елецкий район
1. Лавский с/с, д. Казинка углубленный родник
2. Пищулинский с/с, д. Хмелинец, пруд
3. Колосовский с/с, с. Талица, р.Тальчик
4. с. Воронец, углубленный родник у р. Воронец
5. Казацкий с/с, с. Казаки, р. Воргол
Данковский район
1. г. Данков, р. Дон
Добринский район
1. п. Добринка, пруд "Чуевский"
Добровский район
1. с. Доброе, р. Воронеж
Измалковский район
1. с. Чернава р. Б. Сосна
Лебедянский район
1. Городской пляж г. Лебедянь р. Дон
2. с. Губино, ""Барский"" пруд
3. Покрово –Казацкий сельсовет р. Лебедянка
Лев-Толстовский район
1. с. Топки р. Ягодная Ряса
Липецкий район
1. с. Воскресеновка р. Воронеж
Становлянский район
1. Петрищевский сельсовет с. Петрищево р. Воргол
2. Ламской сельсовет с. Ламское р. Сухой Семенёк
Усманский район
1. г. Усмань р. Усмань
Чаплыгинский район
1. г. Чаплыгин р. Становая Ряса
2. Дубовской с/с пруд
3. пос. Рощинский р. Московая Ряса
Тербунский район
1. с. Солдатское у урочища Поленов лес Юго-Западная окраина пруд
Краснинский район
1. Александровское с/п, д. Знаменка, пруд.
На этой неделе санитарные врачи взяли более 40 пробы воды в родниках, источниках и купелях и исследовали ее на безопасность. Окунаться можно во все указанные выше купели — там вода безопасна, а вот родниковой воде и воде из святых источников нашли превышение допустимого содержания веществ. По результатам лабораторных исследований пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям, за исключением источника у Женского монастыря в городе Ельце (Меланьин источник). Там превышено содержание нитратов.
Вода в некоторых источниках не соответствует гигиеническим требованиям по содержанию нитратов. Это родники в Измалково, поселке Рощинский Чаплыгинского района, на улице Советской в селе Волово, родник у хлебзавода в селе Хлевное, родники в селах Каменное, Коробовка Грязинского района, родники в селах Поддубровка и Сторожевое Усманского района. Допустимые пределы марганца превышены в пробе воды из родника в селе Куликово Усманского района. Воду из них санитарные врачи пить не рекомендуют.
Медики также не рекомендуют принимать участие в купаниях беременным и сердечникам. В управлении здравоохранения Липецкой области отметили — для тех, кто не привык к моржеванию, купания раз в год могут стать шоковой терапией и предложили оценить свои возможности.
218