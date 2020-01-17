Крещенскую воду в липецких храмах будут освящать два дня

Ритуал освящения воды начнется после утренней литургии.

Освятить свою воду в храмах Липецкой области можно будет сразу после утренней литургии 18 января и вплоть до полуночи 20 января. Об этом GORO48 сообщили в липецкой митрополии. Там уточнили, что время начала освящения воды в Сочельник (18 января) в храмах разнится, так как литургии могут иметь разную продолжительность. Обычно литургии начинаются утром, сразу после них следует освящение воды. Обычно это происходит в первой половине дня. Так что верующим стоит ориентироваться на расписание служб в том храме, куда они ходят. Например, в Христо-Рождественском соборе в Липецке утренняя литургия начнется в 8 утра.



Второй этап освящения воды начнется после всенощного бдения — в ночь с 18 на 19 января. Освятить свою воду в храмы можно приходить в течение всего дня. Можно приносить и свою воду, и брать освященную воду в храмах. В митрополии уточнили, что строгих правил того, какую воду набирать и приносить на освящение нет. Она может быть и родниковой, и водопроводной, и бутилированной. Главное — чистой, без примесей и газа. Приносить огромные бутыли не стоит, отмечают в митрополии. Нормальная практика — разведение крещенской воды. Если добавить немного крещенской воды в обычную чистую, то весь объем жидкости становится освященным. Главное, провести процедуру с молитвой. Кроме того, в храмах в течение года всегда есть крещенская вода.