Общество

39 минут назад

Все крещенские купели безопасны, родники - нет

3 468
#крещение
1
Все крещенские купели безопасны, родники - нет

Санитарные врачи исследовали более 40 проб воды.

Лабораторные исследования проб воды в местах купания в крещенскую ночь в Липецкой области показали, что все они безопасны для погружения. Об этом GOROD48 сообщила заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора  по Липецкой области Ирина Горельцева. 

Специалистами было исследовано более 40 проб воды из святых источников и родников, мест предполагаемых для купания на санитарно-химические и микробиологические показатели. По результатам лабораторных исследований пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям, за исключением источника у Женского монастыря в городе Ельце (Меланьин источник). Там превышено содержание нитратов.

- Вода в некоторых источниках не соответствует гигиеническим требованиям по содержанию нитратов. Это родники в Измалково, поселке Рощинский Чаплыгинского района, на улице Советской в селе Волово, родник у хлебзавода в селе Хлевное, родники в селах Каменное, Коробовка Грязинского района, родники в селах Поддубровка и Сторожевое Усманского района. Допустимые пределы марганца превышены в пробе воды из родника в селе Куликово Усманского района. Воду из указанных источников употреблять для питья не рекомендуется, - акцентируют внимание санитарные врачи.

Пробы воды из мест, запланированных для купания в крещенскую ночь в Липецке (Центральный пляж, пруд 3-го участка жилой зоны ЛТЗ, купель Свято-Успенского монастыря), отвечают требованиям безопасности.
3 468
#крещение
1

Комментарии (3)

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Морж

26 минут назад
Сомневаюсь как-то, что безопасно! Слишком тёплая зима в этом году.
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Да поссать на ваши

30 минут назад
Купели родники
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ГОСТЬ

31 минуту назад
Потравили почву, скоро вовсе нормальной природной воды не останется. МАлАдцы мы все!!!
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