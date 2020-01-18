Врачи предостерегли от купания в проруби беременных женщин и сердечников

Сегодня православный мир отмечает праздник Крещения Господня. В управлении здравоохранения Липецкой области отметили — для тех, кто не привык к моржеванию, купания раз в год могут стать шоковой терапией и предложили оценить свои возможности.

От купания в проруби на Крещение лучше отказаться людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной нервной, эндокринной, мочевыделительной систем, органов зрения и дыхания, желудочно-кишечного тракта. Ни в коем случае нельзя окунаться в прорубь даже при самых незначительных признаках плохого самочувствия, тем более – симптомах ОРВИ, гриппа, обострении хронических заболеваний. Стоит отказаться от погружения в ледяную воду беременным женщинам, детям, а также пожилым людям.

Здоровым людям также нужно соблюдать предосторожности. В частности, перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав легкую разминку или пробежку. Окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей. К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать специальные резиновые тапочки (ботинки или шерстяные носки).

Заходя в воду, не погружайтесь в прорубь сразу. Вначале смочите лицо, руки, ноги, грудь, живот и спину, затем окунайтесь по шею — это поможет избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Находиться в холодной воде следует не дольше минуты — а если вы впервые погружаетесь в прорубь, в среднем достаточно 10 секунд. После купания оботритесь махровым полотенцем и наденьте приготовленную заранее теплую одежду. Желательно выпить горячего травяного чая.

По информации администрации Липецка, на территории города определено два места для крещенских купаний: это Центральный пляж и пруд в поселке Трактростроителей. Основным местом крещенских купаний станет Центральный пляж.