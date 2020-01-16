Происшествия

30 минут назад

В Липецкой области за год отравились алкоголем около 400 человек

3 153
#алкоголь #отравление #
1
В Липецкой области за год отравились алкоголем около 400 человек

Не выжили 41%

Как сообщает Управление Роспотребнадзора России по Липецкой области, за 2019 год в Липецкой  области зарегистрировано 391 случай острых отравлений алкоголем, из которых 41% – закончились летальными исходами.

Впрочем, как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, в последние 4 года годы прослеживается тенденция снижения количества зарегистрированных случаев острых отравлений алкоголем.

За последние 5 лет, с 2015-2019 года, на территории Липецкой области снизилось количество острых отравлений алкоголем с 42,9 до 34,4 на 100 тысяч населения, темп снижения составил 21,5%. Смертность от случайных алкогольных отравлений в период 2015-2019 года снизилась с 15,6 до 14,1 на 100 тыс. человек.
3 153
#алкоголь #отравление #
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

рус

8 минут назад
Походу, тут один иномарконенавистник на сайте то же отравился боярой.
ответить

Я

15 минут назад
Пейте самогон !!!!!!!
ответить

НЛМК

18 минут назад
Если будет как прежде выдаваться материнский капитал, то эти показатели не страшны для страны, в целом.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области не рекомендовали Путину проявлять милость к осужденным
#комиссия по помилованию
1
В Липецкой области не рекомендовали Путину проявлять милость к осужденным

21 минуту назад

Происшествия
На улице Космонавтов мужчина сбивал сосульки и выпал из окна
#падение с высоты
44
На улице Космонавтов мужчина сбивал сосульки и выпал из окна

сегодня, 11:35

Происшествия
Вывеска с остановки чуть не упала на липчан
#остановка #вывеска
5
Вывеска с остановки чуть не упала на липчан

сегодня, 10:25

Происшествия
Семейная пара обокрала магазин с помощью детской коляски
#кража
28
Семейная пара обокрала магазин с помощью детской коляски

сегодня, 10:22

Происшествия
Липчанин угорел в гараже
#труп #гараж
10
Липчанин угорел в гараже

сегодня, 10:15

Происшествия
12-летний мальчик пострадал в нелепом ДТП
#авария #ДТП
12-летний мальчик пострадал в нелепом ДТП

сегодня, 09:39

Происшествия