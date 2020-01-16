В Липецкой области за год отравились алкоголем около 400 человек

Не выжили 41%

Как сообщает Управление Роспотребнадзора России по Липецкой области, за 2019 год в Липецкой области зарегистрировано 391 случай острых отравлений алкоголем, из которых 41% – закончились летальными исходами.



Впрочем, как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, в последние 4 года годы прослеживается тенденция снижения количества зарегистрированных случаев острых отравлений алкоголем.



За последние 5 лет, с 2015-2019 года, на территории Липецкой области снизилось количество острых отравлений алкоголем с 42,9 до 34,4 на 100 тысяч населения, темп снижения составил 21,5%. Смертность от случайных алкогольных отравлений в период 2015-2019 года снизилась с 15,6 до 14,1 на 100 тыс. человек.

