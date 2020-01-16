Общество

14 минут назад

Жители улицы Пришвина жалуются, что при расчистке снега засыпали тротуар (ФОТО)

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#Уборка снега #дороги #коммунальные службы
Жители улицы Пришвина жалуются, что при расчистке снега засыпали тротуар (ФОТО)

Теперь ходить по пешеходным дорожкам стало невозможно.

В редакцию GOROD48 обратился житель улицы Пришвина (р-н Опытной станции), который рассказал о «перегибах» в борьбе с выпавшим снегом.

- С 12 января пройти пешком вдоль улицы практически невозможно, - сообщил липчанин, - Все потому, что при расчистке проезжей части весь снег свалили на тротуар. Сейчас там снежные барханы – нужно либо лезть через сугробы, либо идти по проезжей части, что небезопасно.

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Улица Пришвина довольно узкая – пешеходные дорожки там небольшие. По идее снег оттуда нужно вывозить, но коммунальщики прошлись трактором, открыли путь для машин и засыпали дорогу пешеходам, на чем свою миссию посчитали выполненной.

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#Уборка снега #дороги #коммунальные службы

Комментарии (2)

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Печаль

2 минуты назад
к сожалению, так по всему городу. для властей пешеходы, дети и старики - не люди, так как у них нет машины.
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Премудрый пескарь

5 минут назад
Заставь дурака богу молиться... И так по всему городу после расчистки дорог люди должны протаптывать тропинки через сугробы.
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