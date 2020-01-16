14 минут назад
Жители улицы Пришвина жалуются, что при расчистке снега засыпали тротуар (ФОТО)
Теперь ходить по пешеходным дорожкам стало невозможно.
В редакцию GOROD48 обратился житель улицы Пришвина (р-н Опытной станции), который рассказал о «перегибах» в борьбе с выпавшим снегом.
- С 12 января пройти пешком вдоль улицы практически невозможно, - сообщил липчанин, - Все потому, что при расчистке проезжей части весь снег свалили на тротуар. Сейчас там снежные барханы – нужно либо лезть через сугробы, либо идти по проезжей части, что небезопасно.
Улица Пришвина довольно узкая – пешеходные дорожки там небольшие. По идее снег оттуда нужно вывозить, но коммунальщики прошлись трактором, открыли путь для машин и засыпали дорогу пешеходам, на чем свою миссию посчитали выполненной.
Печаль
Премудрый пескарь