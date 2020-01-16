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50 минут назад

Семиклассица забеременела от 10-летнего приятеля

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#дети #беременность
Семиклассица забеременела от 10-летнего приятеля

Семья девочки решила сохранить ребенка.

В Красноярском крае 13-летняя ученица седьмого класса забеременела от своего 10-летнего друга, ученика 4-го класса, сообщает «Комсомольская правда». В школе, где учится будущая мать, обо всем известно, и помощь, по мере возможности, ребенку будет оказана, в том числе и педагогами. Школа уже сообщила о произошедшем в вышестоящие образовательные инстанции, и теперь Минобразования проводит проверку.

- Еще в октябре 2018 года семья была поставлена на учет как находящаяся в «социально опасном положении», - рассказывает замдиректора. – Но не потому, что родителю пьют, или издеваются над детьми (у девочки есть два младших брата, трех и пяти лет). Их мама тяжело больна (последняя стадия рака), поэтому не может заниматься детьми, а отец не вытягивает заботу о троих.

Собеседник издания уточнил, что семьей было принято решение сохранить эту беременность. Девочка находится под наблюдением врачей, с ней и ребенком все хорошо.
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#дети #беременность

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