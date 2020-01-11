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«Лыжня России-2020» в Липецке пройдет в День российской науки

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«Лыжня России-2020» в Липецке пройдет в День российской науки

Стала известна дата проведения массовой лыжной гонки.

В Липецке сегодня выпал первый настоящий снег и стала известна дата проведения массовой гонки «Лыжня России».

38-й забег в истории региона состоится в субботу, 8 февраля в том же месте, что и несколько предыдущих лет – возле базы отдыха «Алые Паруса» в селе Пады Липецкого района (по дороге на Воронеж на 8-м километре свернуть налево возле поста ДПС).

Если верить сайту world-weather.ru, то 8 февраля в Липецкой области ожидается идеальная погода для гонки: температура утром минус 5 градусов, скорость ветра 2,6 метра в секунду, без осадков.

8 февраля в нашей стране также отмечают День российской науки, а во всем мире – День юного героя антифашиста (в этот день были расстреляны несколько членов «Молодой Гвардии» и пятеро французский школьников, участвовавших в Сопротивлении, прим.).

«Лыжня России» нередко становилась праздником для липецких любителей здорового образа жизни, но в прошлом году получилась скандальной. Первые лица региона ее своим вниманием не почтили, а стартовый выстрел прозвучал… на 8 минут раньше (Липецк вновь оказался впереди всей России!), когда ведущие гонщики спокойно продолжали разминку в стороне от лыжни.

- Мы очень удивились и побежали надевать лыжи, палки. В толпе еле отыскали свои, когда наши соперники уехали уже метров на 200 вперед, - рассказывал победитель «Лыжни России-2019» Дмитрий Смольянинов.

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Комментарии (2)

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Сергей 13

43 минуты назад
Ленин, ему некогда,то на работу,с работы на вторую работу,а на выходные то на парад единорастов,то на лыжи,то на субботник...
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Ленин

54 минуты назад
Лучше бы пролетариат задумался о своей рабской судьбе и плачевной судьбе своих маленьких рабёнков....
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