«Пусть перестанут ставить автомобили в нашем подъезде!» (ФОТО)

Десяток примеров автохамства возле одного-единственного дома.

В течении нескольких недель читательница GOROD48 присылала фотографии в нашу рубрику, посвященную борьбе с автохамством.

Все снимки сделаны в одном месте – возле дома №8 на улице Стаханова. Писем оказалось больше десятка, и все они были больше похожи на крик души: женщина негодовала по поводу автомобилей, которые их владельцы полюбили ставить на узкий пятачок перед подъездом, чуть ли не заезжай внутрь.

Красноречиво выглядит верхний снимок от 29 декабря. «Из подъезда проблематично выйти, пишет автор фото, - С коляской вообще невозможно, с сумками – затруднительно. Инвалидам на колясках вообще лучше здесь не показываться – областная программа «Доступная среда» в этом месте не работает».

Обратим внимание, что многие нарушители перекрывают и тротуар, препятствуя движению пешеходов. При этом каждому приходится хоть чуть-чуть, но заезжать на тротуар, что само по себе уже является нарушением.

«Пусть перестанут ставить свои машины в подъездах!», - требует автор снимков.

Ниже приводим подборку фото разных дней, многие нарушители попадаются в объектив по несколько раз – видимо, живут в этом доме, но не уважают ни соседей, ни своих близких.



17 декабря.





29 декабря





30 января







1 января





1 января





2 января





2 января





3 января





5 января





6 января

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.