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«Пусть перестанут ставить автомобили в нашем подъезде!» (ФОТО)

20 751
#Автохамы #машины #парковки
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«Пусть перестанут ставить автомобили в нашем подъезде!» (ФОТО)

Десяток примеров автохамства возле одного-единственного дома.

В течении нескольких недель читательница GOROD48 присылала фотографии в нашу рубрику, посвященную борьбе с автохамством.

Все снимки сделаны в одном месте – возле дома №8 на улице Стаханова. Писем оказалось больше десятка, и все они были больше похожи на крик души: женщина негодовала по поводу автомобилей, которые их владельцы полюбили ставить на узкий пятачок перед подъездом, чуть ли не заезжай внутрь.

Красноречиво выглядит верхний снимок от 29 декабря. «Из подъезда проблематично выйти, пишет автор фото, - С коляской вообще невозможно, с сумками – затруднительно. Инвалидам на колясках вообще лучше здесь не показываться – областная программа «Доступная среда» в этом месте не работает».

Обратим внимание, что многие нарушители перекрывают и тротуар, препятствуя движению пешеходов. При этом каждому приходится хоть чуть-чуть, но заезжать на тротуар, что само по себе уже является нарушением.

«Пусть перестанут ставить свои машины в подъездах!», - требует автор снимков.

Ниже приводим подборку фото разных дней, многие нарушители попадаются в объектив по несколько раз – видимо, живут в этом доме, но не уважают ни соседей, ни своих близких.

1.jpg

17 декабря.

2.jpg

29 декабря

5.jpg

30 января

4.jpg

1 января

6.jpg

1 января

7.jpg

2 января

8.jpg

2 января

9.jpg

3 января

10.jpg

5 января

11.jpg

6 января

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.


20 751
#Автохамы #машины #парковки
3

Комментарии (22)

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Родина

15 секунд назад
гостья, где захотят, там и положат!)
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это вам не в СССР

15 секунд назад
Перри Мейсон, .. вы правы. даже гаражи и паркоместа дерьмократам придется покупать самим за ваучер с двумя Волгами .
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Родина

1 минуту назад
Перри Мейсон, государство - это мы и наши любимые машинки!
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Насмешил

18 минут назад
А что ещё кто сказал ? Ха ха ха ! Из чинуш продажных ! Чинуша сегодня есть , а завтра их пинком под зад, а придурки их цитируют ! А ха ха
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Насмешил

20 минут назад
Государство ? Это что такое ? Ха ха ха .Цитировать ничтожную чинушу верх идиотизма ! Вот умора ? Ха ха ха
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Перри Мейсон

25 минут назад
Ник, Как известно, Государство вам ничего не должно. Рожать оно тоже не заставляет(цитаты))))) Снег тоже многим придётся убирать самим, а не ждать Уваркину... Капитализм..
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Насмешил

25 минут назад
Ваш, власть принадлежит народу , народ хочет бесплатных парковок , власть сделает это ,точнее сам народ сделает себе парковки .
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Насмешил

26 минут назад
Видимо человеку нечем заняться, причём многим заняться нечем ,сидят на город48 обсуждают парковки . ха ха ха
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Мишаня

27 минут назад
Перри Мейсон, точно шильцем все четыре колеса и на капот кирпич из окна и вся проблема решена
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Ваш

28 минут назад
Ник, с какого перепуга вам что то должны строить. Ваш автомобиль - ваша ответственность. Мне вещи негде хранить - пусть власти построют мне дом!
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