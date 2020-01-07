Самые удивительные автохамы Липецка (ФОТО)

Примеры парковок, от которых впадаешь в ступор.

Увы, но автохамами Липецк не удивишь, хотя уже и губернатор Игорь Артамонов объявил им войну. Но и среди любителей наглой парковки нередко попадаются такие, которые стоят особняком в этом скорбном списке. Проще говоря – автохамы из автохамов, поведение которых вгоняет в ступор. Сегодня в нашей рубрике мы вновь подобрали самых-самых за последние дни.

Фото вверху сделано на улице Ленина 20 декабря в 10:40. Сколько же желания нужно, чтобы заехать так далеко на тротуар. Да и соседний автомобиль хорош (жаль, номер не снял наш читатель).





Как вам парковочка на «зебре» возле областной администрации? Сфотографировано 17 декабря в 18:38. Автор фото успел поговорить с женщиной, которая решила вот так поставить автомобиль. В ответ на недоумение она лишь сделала неопределенный жест рукой и скрылась в здании, где расположено областное казначейство.





Улицу Ленина в стародавние времена называли Дворянской. Но не похоже, чтобы тут ездили только «породистые» граждане. Сколь неблагородно ставить авто на тротуар у дверей учреждения культуры! Снимок от 21 декабря, сделан в 13.00.





Политехническая, 7. Сфотографировано 17 декабря в 08:16. Конечно, найдутся те, кто напишут в комментариях, что он стоит и никому не мешает. Но по факту это – езда по тротуару и нарушение ПДД.





Белянского, 12 снято 21 декабря в 14:00. На длинной улице всегда найдется кто-то один такой.





И, конечно, парковка «в подъезде» - любимое развлечение тех, кто любит мешать соседям, а в ответ на претензии начинает втирать бред про то, что лично ему не хватает парковок (которых в Липецке немало), и эта парковка должна быть в метре от самой квартиры.

Напоминаем, что по всем опубликованным в нашей рубрике фотографиям проводит проверку ГИБДД.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.