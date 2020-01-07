Общество

сегодня, 13:58

Самые удивительные автохамы Липецка (ФОТО)

14 1011
#Автохамы #машины #парковки
4
Самые удивительные автохамы Липецка (ФОТО)

Примеры парковок, от которых впадаешь в ступор.

Увы, но автохамами Липецк не удивишь, хотя уже и губернатор Игорь Артамонов объявил им войну. Но и среди любителей наглой парковки нередко попадаются такие, которые стоят особняком в этом скорбном списке. Проще говоря – автохамы из автохамов, поведение которых вгоняет в ступор. Сегодня в нашей рубрике мы вновь подобрали самых-самых за последние дни.

Фото вверху сделано на улице Ленина 20 декабря в 10:40. Сколько же желания нужно, чтобы заехать так далеко на тротуар. Да и соседний автомобиль хорош (жаль, номер не снял наш читатель).

ЛГТУ.jpg

Как вам парковочка на «зебре» возле областной администрации? Сфотографировано 17 декабря в 18:38. Автор фото успел поговорить с женщиной, которая решила вот так поставить автомобиль. В ответ на недоумение она лишь сделала неопределенный жест рукой и скрылась в здании, где расположено областное казначейство.

Выставочный зал.jpg

Улицу Ленина в стародавние времена называли Дворянской. Но не похоже, чтобы тут ездили только «породистые» граждане. Сколь неблагородно ставить авто на тротуар у дверей учреждения культуры! Снимок от 21 декабря, сделан в 13.00.

Политехническая, 7.jpg

Политехническая, 7. Сфотографировано 17 декабря в 08:16. Конечно, найдутся те, кто напишут в комментариях, что он стоит и никому не мешает. Но по факту это – езда по тротуару и нарушение ПДД.

Белянского, 12.jpg

Белянского, 12 снято 21 декабря в 14:00. На длинной улице всегда найдется кто-то один такой.

Шубина.jpeg

И, конечно, парковка «в подъезде» - любимое развлечение тех, кто любит мешать соседям, а в ответ на претензии начинает втирать бред про то, что лично ему не хватает парковок (которых в Липецке немало), и эта парковка должна быть в метре от самой квартиры.

Напоминаем, что по всем опубликованным в нашей рубрике фотографиям проводит проверку ГИБДД.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

14 1011
#Автохамы #машины #парковки
4

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Могильщик

10 секунд назад
Всё в порядке это когда мест нету, вот и приходится делать так.
ответить

Сергей 13

3 минуты назад
У любого гипермаркета на парковке для инвалидов стоит куча "инвалидов",на которых всем пофиг,Вы не можете убрать машины с остановок у администрации,ищите хамов на Советской, Интернациональной,за администрацию я вообще молчу,они уж на пл.Ленина стоянку хотят сделать.Если что то не устраивает, звоните гиббонам и эвакуируйте.
ответить

на лбу

16 минут назад
набить портак со словом АВТОБЫДЛО
ответить

Лысому

25 минут назад
Смотри ,шо б тебе войну не объявили ,педик !
ответить

Светлана

28 минут назад
Бояре у нас и матерятся на всю страну и ничего,работают.
ответить

Родина

31 минуту назад
Парковки стройте, кровососы!!!
ответить

РукаЛицо

32 минуты назад
ну нет у нас гаишников чтобы штрафовать автохамло, нет! в других странах есть даже штрафы реальные а не смехотворные. Пока не будет штрафов в геометрической прогресси за повторы нарушений и общей базы по РФ - ничего не изменится. Боярам можно по пьянке холопов насмерть сбивать безнаказанно, а уж парковка...
ответить

ВВ

35 минут назад
..Во многих странах есть специальный отдел полиции,которые ТОЛЬКО ВЫПИСЫВАЕТ ШТРАФЫ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ. Думаю,в Липецке 5% дохода в бюджет города добавилось бы, не говоря о * к уважению других...
ответить

Вентиль

38 минут назад
Эти джипы будет мыть жопой хохлопидорок с Баумана
ответить

ВВ

38 минут назад
...в довоенной Германии многие ездили на трамвае без билетов .Тогдашний Рейхсканслер приказал оного поймать и расстрелять!!! С той поры в Германии безбилетников нет.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Жители «Виктории» жалуются на проблемы с вывозом мусора (ФОТО)
#Мусор #вывоз мусора
38
Жители «Виктории» жалуются на проблемы с вывозом мусора (ФОТО)

сегодня, 11:13

Общество
Чиновники не желают признать разбитый автомобиль на улице Скороходова брошенным (ФОТО)
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
14
Чиновники не желают признать разбитый автомобиль на улице Скороходова брошенным (ФОТО)

сегодня, 10:53

Общество
Предприниматель начнет год со штрафа за пиво
#Пиво #запрет #правила торговли
19
Предприниматель начнет год со штрафа за пиво

сегодня, 09:52

Общество
Ярмарка ситца у «Линии» работала незаконно
31
Ярмарка ситца у «Линии» работала незаконно

сегодня, 09:41

Общество
В первую неделю нового года липчане стали реже болеть
#Грипп #ОРВИ #эпидемия
13
В первую неделю нового года липчане стали реже болеть

сегодня, 09:32

Общество
«Увидев, что я снимаю их лица, чоповцы выбили из рук мой телефон»
#ЧОП
155
«Увидев, что я снимаю их лица, чоповцы выбили из рук мой телефон»

вчера, 17:15

Общество