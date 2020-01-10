Полицейские задержали 28-летнего липчанина за вооруженный разбой

Ночью 5 января в Липецке напали на 26-летнего мужчину. Преступник, угрожая предметом похожим на пистолет, избил липчанина и отнял у него шесть тысяч рублей, которые заставил снять с банковской карты в ближайшем банкомате.



Мужчина обратился в полицию.



- Сотрудниками уголовного розыска задержан 28-летний ранее судимый житель города, - сообщили итога расследования разбойного нападения в пресс-службе областного УМВД..



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Задержанный помещен в следственный изолятор.

