Происшествия

23 минуты назад

Полицейские задержали 28-летнего липчанина за вооруженный разбой

365
#разбой
Полицейские задержали 28-летнего липчанина за вооруженный разбой
Ночью 5 января в Липецке напали на 26-летнего мужчину. Преступник, угрожая предметом похожим на пистолет, избил липчанина и отнял у него шесть тысяч рублей, которые заставил снять с банковской карты в ближайшем банкомате.

Мужчина обратился в полицию.

- Сотрудниками уголовного розыска задержан 28-летний ранее судимый житель города, - сообщили итога расследования разбойного нападения в пресс-службе областного УМВД..

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Задержанный помещен в следственный изолятор. 
365
#разбой

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