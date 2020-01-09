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Пять человек пострадали в столкновении грузовика и легковушки

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#авария #ДТП
Пять человек пострадали в столкновении грузовика и легковушки

За трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы десять человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, поздно вечером 7 января в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков 18-летний водитель «Форда» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Сам водитель погиб на месте, а его 17-летняя пассажирка с травмами была доставлена в больницу. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

В тот же день в Краснинском районе на трассе Красное – Теплое 41-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Мужчину с различными травмами доставили в больницу.

8 января в Елецком районе на трассе «Дон» произошло столкновение грузовика «Вольво» под управлением 43-летнего мужчины и легкового автомобиля «Хендай» с 28-летним водителем за рулем. В аварии пострадали водитель легкового автомобиля и четыре его пассажира, в том числе двое детей – мальчики десяти и семи лет. Все они с травмами были доставлены в больницу.

В Липецке на улице Зегеля 42-летний водитель «Мазды» на пешеходном переходе сбил 77-летнего мужчину, который с травмами госпитализирован.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 877 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 26 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 89.

Так же было зафиксировано 43 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Ямщик

40 минут назад
Машина- гроб на колесах. А водятел- потенциальный труп или убивец
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Котэ

53 минуты назад
Горе...
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Дмитрий Краси чков

сегодня, 09:51
Форд - гроб на колесах!!!!
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