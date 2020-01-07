В первую неделю нового года липчане стали реже болеть

Правда, в регионе отмечены случаи не только ОРВИ, но и гриппа.

В первую неделю нового года ОРВИ в Липецкой области заболели 1 880 человек.

Как отметили в территориальном управлении Роспотребнадзора, это намного ниже расчетного эпидемического порога как в среднем среди населения, так и внутри отдельных (например – возрастных) групп. Для сравнения – в середине декабря прошлого года заболеваемость составила почти 6 тысяч человек. Впрочем, на статистику могли повлиять и новогодние каникулы – некоторые липчане просто не стали обращаться к врачам, поскольку в праздники им не нужен больничный.

Тревожным симптомом стали 9 случаев гриппа, зафиксированные в первых числах января. В декабре эпидемическая картина в Липецкой области обходилась в основном без этого заболевания.

Среди больных преобладают дети до 14 лет – 71 %. Две трети заболевших живут в Липецке – 1 134 пациента, или 60 %.

Добавим, что половина жителей Липецкой области в 2019 году сделала себе прививки от гриппа – 557,1 тыс. человек, или 48,7% населения. По словам медиков, это помогает бороться с распространением заболевания и может не допустить эпидемии.

Фото amp.politeka.net