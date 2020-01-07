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В первую неделю нового года липчане стали реже болеть

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#Грипп #ОРВИ #эпидемия
В первую неделю нового года липчане стали реже болеть

Правда, в регионе отмечены случаи не только ОРВИ, но и гриппа.

В первую неделю нового года ОРВИ в Липецкой области заболели 1 880 человек.

Как отметили в территориальном управлении Роспотребнадзора, это намного ниже расчетного эпидемического порога как в среднем среди населения, так и внутри отдельных (например – возрастных) групп. Для сравнения – в середине декабря прошлого года заболеваемость составила почти 6 тысяч человек. Впрочем, на статистику могли повлиять и новогодние каникулы – некоторые липчане просто не стали обращаться к врачам, поскольку в праздники им не нужен больничный.

Тревожным симптомом стали 9 случаев гриппа, зафиксированные в первых числах января. В декабре эпидемическая картина в Липецкой области обходилась в основном без этого заболевания.

Среди больных преобладают дети до 14 лет – 71 %. Две трети заболевших живут в Липецке – 1 134 пациента, или 60 %.

Добавим, что половина жителей Липецкой области в 2019 году сделала себе прививки от гриппа – 557,1 тыс. человек, или 48,7% населения. По словам медиков, это помогает бороться с распространением заболевания и может не допустить эпидемии.

Фото amp.politeka.net

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#Грипп #ОРВИ #эпидемия

Комментарии (5)

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Правда

6 минут назад
Больных много и гриппозных.Просто не к кому обратится.Развал в медицине.Медсестра в сан.Мечта получает 12 с копейками.Медсестер не хватает.Спасибо партии воровской.
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Житель

13 минут назад
Ага , меньше , вчера на 8ом очередь на рентген , все кашляют как паровозы !
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Перри Мейсон

18 минут назад
777, затем вам понравятся европейские права и свободы, уровень жизни, европейские ценности и т.д. Не надо нам этого! В СССР было лучше!
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Троль

41 минуту назад
Потму что лечились алкаголем
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777

51 минуту назад
Мне нравится что теплая Зима. Как хорошо что у Зимы 2019-2020 мягкий европейский характер.
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