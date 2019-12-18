сегодня, 11:19
Число заболевших ОРВИ жителей Липецкой области приблизилось к 6-ти тысячам
Зараза подбирается к липчанам медленно.
По данным управления Роспобнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю ОРВИ в регионе подхватили 5 956 человек.
Липчанам пока далеко до эпидемии, но как обычно в конце осени и начале зимы растет число заболевших. За минувшие четыре недели статистика выглядит так: 5 044 – 5 510 – 5 537 – 5 956. То есть за месяц количество заразившихся выросло примерно на тысячу человек.
Чаще всего от заразы страдают жители областного центра – 4 113 заразившихся (69 %) живут в Липецке.
Среди больных преобладают дети и подростки до 14 лет – 78 % всех случаев за неделю.
Между тем в регионе заканчивается прививочная компания против гриппа, которой охвачено уже 48,73 % всех жителей Липецкой области. В ведомстве отмечают роль этой компании в том, что в регионе уже две недели не отмечают случаи заражения гриппом.
Фото m.sputnik-georgia.ru
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