Число заболевших ОРВИ жителей Липецкой области приблизилось к 6-ти тысячам

Зараза подбирается к липчанам медленно.

По данным управления Роспобнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю ОРВИ в регионе подхватили 5 956 человек.

Липчанам пока далеко до эпидемии, но как обычно в конце осени и начале зимы растет число заболевших. За минувшие четыре недели статистика выглядит так: 5 044 – 5 510 – 5 537 – 5 956. То есть за месяц количество заразившихся выросло примерно на тысячу человек.

Чаще всего от заразы страдают жители областного центра – 4 113 заразившихся (69 %) живут в Липецке.

Среди больных преобладают дети и подростки до 14 лет – 78 % всех случаев за неделю.

Между тем в регионе заканчивается прививочная компания против гриппа, которой охвачено уже 48,73 % всех жителей Липецкой области. В ведомстве отмечают роль этой компании в том, что в регионе уже две недели не отмечают случаи заражения гриппом.



Фото m.sputnik-georgia.ru

