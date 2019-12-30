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сегодня, 13:14

Рейтинг новогодних площадок Липецка

1 707
#рейтинг елок
1
Рейтинг новогодних площадок Липецка

Задолго до Нового года Липецк засиял праздничными огнями. В этом году в городе появились новые световые перетяжки, дизайнерские украшения деревьев и арт-объекты. Наш рейтинг поможет разобраться, какие площадки города выбрать для новогодних селфи.

Оказывается, арт-объекты тоже могут перемещаться. Так, в этом году камин с площади Петра Великого переехал на Липецкое городище. Елки там нет, однако в шаговой доступности - новогодний шар желаний у академического театра драмы и самая необычная новогодняя площадка для Липецка с авангардной елкой у стадиона «Металлург», к которой ведёт световой тоннель желаний.


Ещё одна интересная композиция в этом году появилась у ДС «Звездный». Белые полярные медведи пользуются большим успехом - фото с ними хотят сделать буквально все. Сама елка у «Звездного», по мнению липчан, вполне может составить конкуренцию главной новогодней елке на площади Петра, тем более что деревья на площади перед Дворцом спорта украшены новыми для Липецка световыми гирляндами - с тающими сосульками.


На площади Ленина-Соборной традиционное новогоднее убранство, привычное липчанам. Елка, надпись «С Новым годом», украшенные деревья вокруг и каскад зимних фонтанов.


Не изменился праздничный дизайн и на площадке у Комсомольского пруда - светильники, музыканты-снеговички и сказочная карета Золушки. Напротив - те же, что и у «Звездного», гирлянды «тающие сосульки» на деревьях.


В этом году главная елка Липецка на площади Петра Великого украшена более скромно - полюбившиеся липчанам падающие снежинки исчезли. Однако это не помешало войти зелёной красавице в топ-25 ёлок России. Новогодняя площадка на Петра Великого украшена светящимися цифрами наступающего года - 2020. В арку одного из нулей можно пройти, загадав желание. В конце площади - светящийся подарок, оставшийся от фестиваля «Петровские забавы».


1 707
#рейтинг елок
1

Комментарии (1)

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Котэ

10 минут назад
Christmas is a sad season for the poor...
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