55 минут назад
НЛМК расширяет поставки стали под индивидуальные запросы автопроизводителей
НЛМК поставил производителю автомобильных комплектующих UzSungwoo (СП Узбекистан - Южная Корея) опытную партию оцинкованного проката с эффектом повышения прочности при нагреве - Bake Hardening (BH).
Сталь с BH-эффектом изначально обладает высокой пластичностью и преобразуется в высокопрочный элемент кузова при холодной штамповке. Сочетание пластичности и высокой прочности позволяет использовать такую сталь для производства облегченных элементов кузова в конфигурации любой сложности. Более прочный и легкий материал повышает безопасность и снижает вес изделия, сокращает расход топлива и улучшает экологичность автомобиля.
«Совместно с UzSungwoo мы продолжаем усложнять и расширять продуктовый ряд. Высокое качество металла и точность сроков поставки подтвердили наши клиенты. Мы готовы предложить нашим потребителям новые марки стали и планируем дальше развивать свое присутствие в сегменте металла для автопрома», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.
НЛМК поставляет UzSungwoo оцинкованный и холоднокатаный металлопрокат, изготовленный по стандарту GM, в том числе, «мягкие стали», которые отличаются высокой штампуемостью, а также высокопрочный металл новых марок. В настоящее время по заказу UzSungwoo изготовлена и проходит тестирование двухфазная сталь. Она сочетает в себе уникальные механические свойства, которые обеспечивают транспортному средству меньший вес, экономию топлива и высокую безопасность.