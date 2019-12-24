НЛМК расширяет поставки стали под индивидуальные запросы автопроизводителей

НЛМК поставил производителю автомобильных комплектующих UzSungwoo (СП Узбекистан - Южная Корея) опытную партию оцинкованного проката с эффектом повышения прочности при нагреве - Bake Hardening (BH).

Как сообщает ПАО «НЛМК», пробную партию произвели под индивидуальный заказ клиента. Из нее изготовили внутренние детали каркаса, которые отвечают за безопасность легкового автомобиля семейства General Motors. Тестирование подтвердило соответствие всех характеристик пластичности и прочности металла требованиям стандарта GM.



Сталь с BH-эффектом изначально обладает высокой пластичностью и преобразуется в высокопрочный элемент кузова при холодной штамповке. Сочетание пластичности и высокой прочности позволяет использовать такую сталь для производства облегченных элементов кузова в конфигурации любой сложности. Более прочный и легкий материал повышает безопасность и снижает вес изделия, сокращает расход топлива и улучшает экологичность автомобиля. ​



«Совместно с UzSungwoo мы продолжаем усложнять и расширять продуктовый ряд. Высокое качество металла и точность сроков поставки подтвердили наши клиенты. Мы готовы предложить нашим потребителям новые марки стали и планируем дальше развивать свое присутствие в сегменте металла для автопрома», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.



НЛМК поставляет UzSungwoo оцинкованный и холоднокатаный металлопрокат, изготовленный по стандарту GM, в том числе, «мягкие стали», которые отличаются высокой штампуемостью, а также высокопрочный металл новых марок. В настоящее время по заказу UzSungwoo изготовлена и проходит тестирование двухфазная сталь. Она сочетает в себе уникальные механические свойства, которые обеспечивают транспортному средству меньший вес, экономию топлива и высокую безопасность.

