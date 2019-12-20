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ЛГЭК принудительно отключил автомойку от водоснабжения

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ЛГЭК принудительно отключил автомойку от водоснабжения

Специалисты АО «ЛГЭК» перекрыли доступ к своим коммуникациям для предпринимателя, самовольно пользующегося ресурсами водоснабжения.

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Работа по выявлению самовольных пользователей ведется в Липецке регулярно. Одним из таких пользователей оказалась автомойка на Универсальном проезде: по некоторым из признаков владелец незаконно подключился к сетям еще в 2017 году, когда строился комплекс. Предприниматель не выполнил до конца условия технологического присоединения, до сих пор не имеет договора на оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

«Мы уже отключали владельца автомойки от системы водоснабжения, установили контрольные пломбы. Кроме того, за период самовольного использования ресурсов предъявили штрафные санкции — они составили несколько миллионов рублей. Но через несколько дней при повторной проверке обнаружили - пломбы сорваны, а мойка снова подключена к сетям», - пояснил заместитель начальника службы учета энергоресурсов АО «ЛГЭК» Алексей Кривоносов.

По словам Алексея Кривоносова нынешний рейд коммунальщиков – крайняя мера по борьбе с нелегальным подключением. «Сегодня мы полностью отключаем мойку самообслуживания от системы водоснабжения — сети будут не перекрыты заглушкой, а обрезаны так, чтобы между общей сетью и трубами предпринимателя появился видимый разрыв. Кроме того, за очередной период самовольного использования ему также будут выставлены штрафные санкции».

Находится эта ситуация и на контроле главы региона Игоря Артамонова. Напомним, на обсуждении реализации регионального проекта «Чистая вода» губернатор отдельно остановился на воровстве воды. И в качестве примера Игорь Артамонов привел именно незаконное подключение автомойки к системе водоснабжения на Универсальном проезде. Провернувшего такую схему предпринимателя губернатор назвал хамлом и потребовал от городских властей скорее пожаловаться на его действия в правоохранительные органы. Заявление в полицию и прокуратуру от ЛГЭК уже поступило.

Теперь предприниматель обязан оплатить штраф за самовольное пользование услугами водоснабжения и процедуру технического присоединения. После этого ему предстоит заключить договор с ресурсоснабжающей компанией.

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