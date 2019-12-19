В Липецкой области снизилось количество погибших в чрезвычайных ситуациях

18 декабря в Рязани подвели итоги деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Центральном Федеральном округе.

Как сообщает МЧС, в 2019-м году количество пожаров в жилых и на производственных объектах сократилось на 2,1 % и составило около 101 тысячи, также сократилось и количество травмированных на 1,8 %, непосредственно из огня было спасено на 15 % больше – более 5 600 человек. При различных угрожающих для жизни ситуациях эвакуирована 41 тысяча человек. На водных объектах зарегистрировано 520 происшествий, что на 18% меньше, чем в прошлом году, количество погибших уменьшилось на 22 %.



В лучшую сторону по снижению показателей по количеству погибших среди областей отмечена Липецкая область, а так же Орловская, Рязанская и город Москва. В настоящее время в ЦФО насчитывается 974 организованных мест отдыха на воде. В целях увеличения числа безопасных зон купания, за последние пять лет обустроены 193 пляжа. С 2014 года количество неорганизованных мест отдыха сокращено почти в 2 раза.



2019 год в МЧС России прошел под эгидой «Год предупреждения ЧС». Говоря о приоритетных направлениях работы, заместитель Министра обратил внимание на необходимость уделять максимальное внимание мероприятиям, направленным на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Особое внимание Павел Барышев обратил на качественную подготовку к предстоящему в 2020 году празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



