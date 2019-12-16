Нелепые автохамы (ФОТО)

Подборка водителей, которые, похоже, не уважают не только окружающих, но и самих себя.

В нашей рубрике, в которой мы ратуем за правильную парковку, мы не раз отмечали, что автохамы не уважают, похоже, никого, в том числе многие – самих себя. Некоторые, похоже, не мыслят своей жизни в другой среде, чем в грязи. Сегодня мы составили подборку нелепых парковок в Липецке за последние дни.





Во дворе дома № 2 в переулке Учебном (26-й микрорайон) местный житель повадился чуть ли не каждую ночь вот так оставлять машину.





Заметим, что кроме него на пешеходных дорожках никто не стоит и, судя по их чистоте, по ним на машинах и не ездят. А этот, понимаешь, особенный. Оба снимка сделаны 12 декабря в 9:45, реакция ГИБДД не заставит себя долго ждать.





Формально нарушения здесь нет, но неужели самому видителю приятно стоять чуть ли не в один ряд с мусорными бачками?





Сколько грязи повезет по городу владелец этой машины? Потом мы удивляется, что разметки на дорогах не видно и аварийность растет. Про внешний вид улиц уже говорили в прошлый раз.





Этот и два предыдущих снимка сделаны у дома на Стаханова, 16. Рядом есть гаражи, имеются стоянки, но на что только не пойдет мега-крутой владелец авто, лишь бы «тачка» стояла под боком. В этом случае водителю нужно не забыть поставить авто на ручник – иначе съедет в лог.





13 декабря в 13:35. Это не стоянка на пять минут, а сознательное поведение женщины за рулем: оставила машину на остановке общественного транспорта на улице Советской и спокойно отправилась гулять по магазинам.





И в заключение несколько фото с улицы Катукова, сделанных возле домов №№ 34 и 36. Этот снимок сделан в субботу, 15 декабря в 8:10 – так же, как и самый верхний.





А это свежак оттуда же, но сегодня, 16 декабря в 8:15. Неужели самому любителю ездить по газонам приятно оставлять машину в таком болоте? Впрочем, этот «танк», судя по его виду, грязи не боится.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.