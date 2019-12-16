Общество

сегодня, 15:15

Нелепые автохамы (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Нелепые автохамы (ФОТО)

Подборка водителей, которые, похоже, не уважают не только окружающих, но и самих себя.

В нашей рубрике, в которой мы ратуем за правильную парковку, мы не раз отмечали, что автохамы не уважают, похоже, никого, в том числе многие – самих себя. Некоторые, похоже, не мыслят своей жизни в другой среде, чем в грязи. Сегодня мы составили подборку нелепых парковок в Липецке за последние дни.

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Во дворе дома № 2 в переулке Учебном (26-й микрорайон) местный житель повадился чуть ли не каждую ночь вот так оставлять машину.

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Заметим, что кроме него на пешеходных дорожках никто не стоит и, судя по их чистоте, по ним на машинах и не ездят. А этот, понимаешь, особенный. Оба снимка сделаны 12 декабря в 9:45, реакция ГИБДД не заставит себя долго ждать.

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Формально нарушения здесь нет, но неужели самому видителю приятно стоять чуть ли не в один ряд с мусорными бачками?

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Сколько грязи повезет по городу владелец этой машины? Потом мы удивляется, что разметки на дорогах не видно и аварийность растет. Про внешний вид улиц уже говорили в прошлый раз.

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Этот и два предыдущих снимка сделаны у дома на Стаханова, 16. Рядом есть гаражи, имеются стоянки, но на что только не пойдет мега-крутой владелец авто, лишь бы «тачка» стояла под боком. В этом случае водителю нужно не забыть поставить авто на ручник – иначе съедет в лог.

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13 декабря в 13:35. Это не стоянка на пять минут, а сознательное поведение женщины за рулем: оставила машину на остановке общественного транспорта на улице Советской и спокойно отправилась гулять по магазинам.

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И в заключение несколько фото с улицы Катукова, сделанных возле домов №№ 34 и 36. Этот снимок сделан в субботу, 15 декабря в 8:10 – так же, как и самый верхний.

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А это свежак оттуда же, но сегодня, 16 декабря в 8:15. Неужели самому любителю ездить по газонам приятно оставлять машину в таком болоте? Впрочем, этот «танк», судя по его виду, грязи не боится.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (7)

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Сегодня в 20--00 ч. будем петушить

8 минут назад
водилу Н719УР на том же самом месте где сделано фото. Желающие могут присоединиться
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Виталий

13 минут назад
100 % ставить машины негде,лучше парковки бы делали чем фотки кто лучше...
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Правда

19 минут назад
По Советской поставить машину негде.Продавцы все заставят и по делу поставить негде.Сделайте платную парковку.
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Дэко

25 минут назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней понты свои показывать! Вот, автохамы, и выпендрились, как всегда!
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Клим

29 минут назад
Твари, на мерседесе у парка победы принципиально похоже в говне паркуется, в свинарнике вырос видимо. Все газоны собрал в округе.
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Вопрос

51 минуту назад
Марина, кто должен организовать парковки ! Фамилии ? Трамп ! Ещё !
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Марина

57 минут назад
А куда им парковаться - если все стоянки рядом, даже за деньги забиты , некуда поставить...а у всех у нас дети - кого в садик отвезти, кого в школу...я смотрю ругаете - а проблемма не решается - нужны парковки...Разве сами водители были бы против парковаться в специальных местах?? Организуйте парковки - не будут забиты дворы
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