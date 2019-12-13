«И потом эту грязь повезут по всему городу» (ФОТО)

Самое грязное автохамство последних дней.

В нашей рубрике, посвященной борьбе с автохамами, мы не раз отмечали, что парковка на газонах является одним из самых омерзительных проявлений неуважения к окружающим.

Но вдвойне гадкие последствия она имеет в такую погоду, как сейчас: машины ставят по сути в грязь (неужели водителям самим не противно?!), а затем развозят жижу на колесах по всему городу. Из-за этого Липецк нередко выглядит, как комок гряди, на дорогах не видно разметки, а это уже увеличивает количество аварий. Красноречиво обо всем этом говорит верхний снимок. Сделанный 11 декабря в 8:00 на проезде сержанта Кувшинова, 9.





9 декабря в 11:09 на улице Зегеля, 28. Как отмечает автор фото, летом здесь был газон, а теперь машины превратили его в грязное болотце.





Забавный снимок с Белянского, 2. Единственный «живой островок» мгновенно занял автомобиль. Авторам снимка не мешало бы прислать и фото машины, стоящей рядом, ведь там прямое нарушение ПДД – езда по тротуару. И неплохо бы указывать, когда была сделана фотография – это нужно ГИБДД, которая реагирует на каждый случай нарушения, описанный нами.





Схожая ситуация.6 декабря в 10:00. Зегеля, двор дома 27/1. В соседнем здании отдел окружающей среды г. Липецка, через дорогу – областная прокуратура.





Октябрьская, 1. Снимок от 9 декабря в 11:59.





Осканова, 5





9-й микрорайон. Увы, на двух последних снимках не указаны дата и время.





Теперика, 19, снято 2 декабря в 7:05.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.