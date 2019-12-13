Общество

27 минут назад

«И потом эту грязь повезут по всему городу» (ФОТО)

8 523
#Автохамы #машины #парковки
«И потом эту грязь повезут по всему городу» (ФОТО)

Самое грязное автохамство последних дней.

В нашей рубрике, посвященной борьбе с автохамами, мы не раз отмечали, что парковка на газонах является одним из самых омерзительных проявлений неуважения к окружающим.

Но вдвойне гадкие последствия она имеет в такую погоду, как сейчас: машины ставят по сути в грязь (неужели водителям самим не противно?!), а затем развозят жижу на колесах по всему городу. Из-за этого Липецк нередко выглядит, как комок гряди, на дорогах не видно разметки, а это уже увеличивает количество аварий. Красноречиво обо всем этом говорит верхний снимок. Сделанный 11 декабря в 8:00 на проезде сержанта Кувшинова, 9.

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9 декабря в 11:09 на улице Зегеля, 28. Как отмечает автор фото, летом здесь был газон, а теперь машины превратили его в грязное болотце.

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Забавный снимок с Белянского, 2. Единственный «живой островок» мгновенно занял автомобиль. Авторам снимка не мешало бы прислать и фото машины, стоящей рядом, ведь там прямое нарушение ПДД – езда по тротуару. И неплохо бы указывать, когда была сделана фотография – это нужно ГИБДД, которая реагирует на каждый случай нарушения, описанный нами.

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Схожая ситуация.6 декабря в 10:00. Зегеля, двор дома 27/1. В соседнем здании отдел окружающей среды г. Липецка, через дорогу – областная прокуратура.

10.jpeg

Октябрьская, 1. Снимок от 9 декабря в 11:59.

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Осканова, 5

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9-й микрорайон. Увы, на двух последних снимках не указаны дата и время.

6.jpg

Теперика, 19, снято 2 декабря в 7:05.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (8)

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Перри Мейсон

2 минуты назад
"как комок гряди" Чего?
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Перри Мейсон

3 минуты назад
Анна, войну пешеходным хамам губернатор не объявлял)))
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Анна

10 минут назад
Это просто удивительные неряхи! А есть еще пешеходы - у нас возле дома протоптана тропинка. Сейчас на ней жидкая грязь. И она вся истоптана! Кто-то в такую погоду прет по этой жиже, хотя рядом можно обойти по асфальту! На 5 метров длиннее. Ну и водители не лучше. Проспект Победы весь в коричневой грязи. Свинарник.
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Смехач

17 минут назад
Ничего удивительного в этом нет! Тачки для этого и покупают, чтобы на ней понты свои показывать! Вот, автобыдло, и выпендрилась, как всегда!
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Зегеля, 28 ,

18 минут назад
улице Зегеля, 28 , надо снова делать там ограждение , 1 000 р погонный метр , по расценкам , Депутатского миллиона ! Да , сральтник там знатный !
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Таких автохамов

18 минут назад
надо ПЕТУШИТЬ, по другому они не поймут!
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-

19 минут назад
Даешь парковки липецку
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гость

21 минуту назад
Снегурка живая ?
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