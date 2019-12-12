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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: претензии к ТЦ, незаконная стройка и падение по всем фронтам
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 12 декабря.
«В Липецкой области падает все: и рождаемость, и смертность, и браки, и разводы». Это сообщение читатели сегодня комментировали чаще всего. В среднем на тысячу жителей Липецкой области пришлось 8,8 новорожденных, тогда как год назад этот показатель составлял 9,6 — такие данные приводит Росстат в ежемесячном исследовании о естественном движении населения в регионах. Умерли в январе-октябре 13 693 человека — на 1,8%, или на 248 меньше прошлогоднего. Однако из-за падения рождаемости естественная убыль населения оказалась выше, чем год назад — 5349 человек, или 5,6 на тысячу населения (в 2018 году — 4 718 человек, или 5 на тысячу населения).
Не менее активно липчане делились мнением насчет того, что пожарные требуют остановить работу торговых центров «Европа» и «На Неделина». В отношении 15 торгово-развлекательных и торговых центров в прокуратуру направлена информация о нарушениях законодательства РФ о пожарной безопасности. Получается, большинство работает с нарушениями.
Нарушение прямо под носом у чиновников выявили только после запроса от GOROD48. Инспекция госстройнадзора Липецкой области выяснила, что расширение ЦУМа велось без разрешения. Проверяющие установили, что собственник монтировал металлоконструкции за границами контура ЦУМа. На это собственник не получал никаких разрешений. Сейчас реконструкция приостановлена и ведется демонтаж башенного крана.
Тем временем появились подробности разбойного нападения на мужчину на улице Стаханова. В распоряжении GOROD48 оказалась запись камеры наблюдения, на которой зафиксирована вся драка.
Не менее активно липчане делились мнением насчет того, что пожарные требуют остановить работу торговых центров «Европа» и «На Неделина». В отношении 15 торгово-развлекательных и торговых центров в прокуратуру направлена информация о нарушениях законодательства РФ о пожарной безопасности. Получается, большинство работает с нарушениями.
Нарушение прямо под носом у чиновников выявили только после запроса от GOROD48. Инспекция госстройнадзора Липецкой области выяснила, что расширение ЦУМа велось без разрешения. Проверяющие установили, что собственник монтировал металлоконструкции за границами контура ЦУМа. На это собственник не получал никаких разрешений. Сейчас реконструкция приостановлена и ведется демонтаж башенного крана.
Тем временем появились подробности разбойного нападения на мужчину на улице Стаханова. В распоряжении GOROD48 оказалась запись камеры наблюдения, на которой зафиксирована вся драка.
439