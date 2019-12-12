В Липецкой области падает все: и рождаемость, и смертность, и браки, и разводы

8 344 малыша родились в Липецкой области за десять месяцев 2019 года — на 9,5%, или 879 новорожденных меньше, чем год назад.

В среднем на тысячу жителей Липецкой области пришлось 8,8 новорожденных, тогда как год назад этот показатель составлял 9,6 — такие данные приводит Росстат в ежемесячном исследовании о естественном движении населения в регионах.



Умерли в январе-октябре 13 693 человека — на 1,8%, или на 248 меньше прошлогоднего. Однако из-за падения рождаемости естественная убыль населения оказалась выше, чем год назад — 5349 человек, или 5,6 на тысячу населения (в 2018 году — 4 718 человек, или 5 на тысячу населения).



Липчане реже вступали в брак — семейные отношения официально оформили 5 672 пары, тогда как в прошлом году их было 6 291, или на 9,8% больше. Развелись за то же время 3 153 пары против 3 987 годом ранее — расторжений браков оказалось на 20,9%, или 834 меньше.



