Достраивание ЦУМа оказалось вне закона

У собственника нет разрешения на расширение здания.

Инспекция госстройнадзора Липецкой области выяснила, что расширение ЦУМа велось без разрешения. Инспекция и прокуратура по запросу GOROD48 проверяли обоснованность работ по достраиванию существующего здания в сторону улицы Интернациональной. Проверяющие установили, что собственник монтировал металлоконструкции за границами контура ЦУМа. На это собственник не получал никаких разрешений. Сейчас реконструкция приостановлена и ведется демонтаж башенного крана, сообщили в госстройнадзоре.



По результатам проверки в отношении АО «Центральный универмаг» составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство без разрешения). Это нарушение наказывается штрафами: до 5 000 рублей для граждан, до 50 000 рублей — для должностных лиц, до 1 млн рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 суток — для юридического лица.



Напомним, башенный кран и металлические балки появились за забором у ЦУМа со стороны улицы Интернациональной в конце ноября. Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, городской департамент градостроительства и архитектуры не выдавал разрешения на проведение работ. Более того, запрос на расширение здания в сторону корпуса ЛГТУ был отклонен в ходе публичных слушаний. Реконструкцию ЦУМа, из которого ходят сделать торгов-спортивный комплекс, признали темой для заседания градостроительного совета. Но он до сих пор проведен не был. Кроме того, руководители проекта реконструкции ЦУМа пока не предоставили в мэрию никаких эскизов будущего облика здания универмага.



Реконструкция здания Центрального универмага под спортивно-развлекательный центр началась осенью 2019 года. Строители уже практически завершили работы в цокольном этаже, где оборудуют подземную парковку.



В ноябре 2018 года Арбитражный суд Липецкой области по иску налоговой инспекции вынес определение о прекращении банкротства ООО «ЦУМ». Причиной такого решения стало удовлетворение требований всех признанных кредиторов организации. Долги ЦУМа закрыл бизнесмен Никита Бадиков, сын известного в Липецке по сети магазинов «Пролетарский» предпринимателя Константина Бадикова.



Банкротство ЦУМа инициировала налоговая инспекция из-за задолженность по уплате налогов и сборов в размере 4 777 387 рублей 56 копеек. Позже свои долговые требования заявили поставщики энергии и услуг. В ходе рассмотрения дела суд запретил любые сделки с недвижимостью (здание и земельный участок на площади Плеханова), было введено наблюдение. Осенью 2018 года в дело о банкротстве вступил Никита Бадиков, заявивший о готовности покрыть все долги организации. После здание закрыли на реконструкцию.



Липецкий Центральный универмаг встретил первых покупателей 19 февраля 1974 года, при этом его строительство продолжалось целых пять лет. То есть зданию фактически уже около 50 лет. Как магазин ЦУМ закрылся 1 ноября 2016 года.