Происшествия

47 минут назад

«Люди в черном» на улице Стаханова передрались между собой

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#драка #нападение #избиение
«Люди в черном» на улице Стаханова передрались между собой
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11 декабря на улице Стаханова у дома№ 48 было совершено нападение на липчанина, которого, якобы, избили монтировкой до потери сознания.

В распоряжении GOROD48 оказалась запись камеры наблюдения, на которой зафиксирована вся драка. Во-первых, все ее участники одеты преимущественно в черное, во-вторых, приехали они на одной черной машине – «Форд Фокус». Двое мужчин вышли из машины, и зашли в дом. Двое других вышли из машины и начали драться. Затем вернулись из подъезда те двое, что чуть раньше покинули салон «Форда», и приняли участие в потасовке.  

Затем группа конфликтующих  оказывается у багажника машины. При этом монтировок незаметно, может и была железяка, но ее не видно. Но зато заметно как летит кипа бумаг и трое начинают избивать одного, тот теряет сознание, а его обидчики собирают бумаги и складывают их в машину. Проходившая мимо девушка, сначала подходит к конфликтующим, а затем… снимает на телефон как мужчины тащат бесчувственное тело избитого ими гражданина и сажают его, уже немного очухавшегося в машину.  К конфликтующим также подходит пожилая женщина, видимо, пытавшаяся их успокоить, мимо идут прохожие, которым чужие разборки не очень интересны… Но снимавшая происходящее девушка, оказывается не просто любопытным «оператором», она не дает конфликтной группе закрыться в машине и вместе с пожилой дамой, так сказать, предает огласке произошедшее, и, возможно, предотвращают еще худшие последствия разборки. 

На запись камеры попал приезд полицейских и медиков. Все участники конфликта оставались на месте, и, судя по записи, никто из них места происшествия не покинул.

 В чем причина конфликта сейчас разбирается полиция. 


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#драка #нападение #избиение

Комментарии (5)

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тети дусе

16 минут назад
Так вызывала бы полицию и хозяйку собаки оштрафовали за порчу городских насаждений!
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Тетя Дуся

21 минуту назад
Смелая девушка и женщина.Я ругалась на хозяйку питбуля с балкона,чтобы кобель не грыз молодое дерево и не сдирал кожуру,так мимо шли люди и все молчали.
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Горбушкин

23 минуты назад
Бей своих, чтоб чужие боялись!
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Чуханы

27 минут назад
Разборка в курятнике
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Как гость

35 минут назад
Кино снимают
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