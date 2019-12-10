Происшествия
42 минуты назад
Жизни и здоровью попавших в ДТП в Липецке двух малолетних детей ничего не угрожает
У одного ребенка сломана нога, у другого диагностировано сотрясение мозга.
Как уже сообщал GOROD48, вчера в областную детскую больницу с аварии на улице Циолковского были доставлены два пассажира «ВАЗа», мальчики 5-ти и 3-х лет. Как сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
- Мальчики не находятся в реанимации. Один, с переломом ноги, стал пациентом травматологического отделения, другой, с сотрясением мозга, лечится в нейрохирургическом отделении, - сказал медик.
- Мальчики не находятся в реанимации. Один, с переломом ноги, стал пациентом травматологического отделения, другой, с сотрясением мозга, лечится в нейрохирургическом отделении, - сказал медик.
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Сергей 13