Происшествия

42 минуты назад

Жизни и здоровью попавших в ДТП в Липецке двух малолетних детей ничего не угрожает

2 616
#ДТП #дети
Жизни и здоровью попавших в ДТП в Липецке двух малолетних детей ничего не угрожает

У одного ребенка сломана нога, у другого диагностировано сотрясение мозга.

Как уже сообщал GOROD48, вчера в областную детскую больницу с аварии на улице Циолковского были доставлены два пассажира «ВАЗа», мальчики 5-ти и 3-х лет. Как сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Мальчики не находятся в реанимации. Один, с переломом ноги, стал пациентом травматологического отделения, другой, с сотрясением мозга, лечится в нейрохирургическом отделении, - сказал медик.
2 616
#ДТП #дети

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

@*#

25 минут назад
Виновнику нужно глаз на жопу натянуть,как на фото.
ответить

Сергей 13

30 минут назад
Фига се-"здоровью не угрожает"!Канешна,мелочи жизни.Г.48,-Вы вообще ку-ку?
ответить

Еще в рубрике

21-летний грабитель забрался на базу отдыха и напал на 11-летнего мальчика
#ограбление
3
21-летний грабитель забрался на базу отдыха и напал на 11-летнего мальчика

46 минут назад

Происшествия
Четырех рыбаков сняли спасатели с дрейфующей льдины под Липецком
#происшествия на воде #спасатели
4
Четырех рыбаков сняли спасатели с дрейфующей льдины под Липецком

55 минут назад

Происшествия
Липецкая полиция проверяет информацию о мужчине, предложившим школьнику прокатиться на машине
#педофилия
4
Липецкая полиция проверяет информацию о мужчине, предложившим школьнику прокатиться на машине

сегодня, 11:23

Происшествия
Трагедию в «Елецком» предотвратили сотрудники ППС
#падение с высоты
6
Трагедию в «Елецком» предотвратили сотрудники ППС

сегодня, 11:19

Происшествия
Молодого охотника задержали за браконьерство
#браконьерство #косуля
13
Молодого охотника задержали за браконьерство

сегодня, 09:44

Происшествия
Два маленьких мальчика попали в больницу в результате аварии на улице Циолковского
#авария #ДТП
6
Два маленьких мальчика попали в больницу в результате аварии на улице Циолковского

сегодня, 09:42

Происшествия