Происшествия

26 минут назад

Два маленьких мальчика попали в больницу в результате аварии на улице Циолковского

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#авария #ДТП
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Два маленьких мальчика попали в больницу в результате аварии на улице Циолковского

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области тринадцать человек получили травмы, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 декабря в Липецке на улице Циолковского столкнулись автомобили «Хендай» с 40-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-21099» под управлением 30-летнего водителя. От удара «ВАЗ» столкнулся со стоящим «Митсубиси». В результате два пассажира «ВАЗа», мальчики 5-ти и 3-х лет, с травмами госпитализированы.

Около половины девятого вечера на улице Космонавтов 18-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. В результате аварии водитель и два его пассажира получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.


На улице Механизаторов автомобиль «Фольксваген» под управлением 54-летнего мужчины врезался в «ВАЗ-2115» с 20-летним парнем за рулем, который от удара столкнулся с «Фордом» под управлением 44-летнего мужчины. В  аварии пострадали водитель «Форда», а также водитель и 18-летняя пассажирка «ВАЗа». С травмами их доставили в больницу. Предварительной причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1061 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 37.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 678 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 62 нарушения правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Сергей 13

13 минут назад
18-летний звездюк решил в шашки поиграть,пусть сосёт,хорошо люди не пострадали.Пы.Сы.Столб жалко.
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