Происшествия
26 минут назад
Два маленьких мальчика попали в больницу в результате аварии на улице Циолковского
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области тринадцать человек получили травмы, один человек погиб.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 декабря в Липецке на улице Циолковского столкнулись автомобили «Хендай» с 40-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-21099» под управлением 30-летнего водителя. От удара «ВАЗ» столкнулся со стоящим «Митсубиси». В результате два пассажира «ВАЗа», мальчики 5-ти и 3-х лет, с травмами госпитализированы.
Около половины девятого вечера на улице Космонавтов 18-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. В результате аварии водитель и два его пассажира получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.
На улице Механизаторов автомобиль «Фольксваген» под управлением 54-летнего мужчины врезался в «ВАЗ-2115» с 20-летним парнем за рулем, который от удара столкнулся с «Фордом» под управлением 44-летнего мужчины. В аварии пострадали водитель «Форда», а также водитель и 18-летняя пассажирка «ВАЗа». С травмами их доставили в больницу. Предварительной причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1061 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 37.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 678 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 62 нарушения правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.
Также было зафиксировано 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Около половины девятого вечера на улице Космонавтов 18-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. В результате аварии водитель и два его пассажира получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.
На улице Механизаторов автомобиль «Фольксваген» под управлением 54-летнего мужчины врезался в «ВАЗ-2115» с 20-летним парнем за рулем, который от удара столкнулся с «Фордом» под управлением 44-летнего мужчины. В аварии пострадали водитель «Форда», а также водитель и 18-летняя пассажирка «ВАЗа». С травмами их доставили в больницу. Предварительной причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1061 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 37.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 678 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 62 нарушения правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.
Также было зафиксировано 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Сергей 13