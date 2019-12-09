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Магазин оштрафовали за слишком низкие цены

22 1690
#штраф #торговля #алкоголь
2
Магазин оштрафовали за слишком низкие цены

Спиртное продавали по стоимости ниже утвержденной законом.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области наложило штраф в 100 000 рублей на магазин, работающий в селе Березнеговатка Добринского района. Причиной для взыскание стало административное нарушение по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ: магазин продавал спиртное по заниженным ценам.

Нарушение было выявлено во время мониторинга сайта Росалкогольрегулирования. Там отражаются данные о реализации спиртного в торговых сетях. Сотрудники управления потребительского рынка выявили, что в магазине продали алкоголь ниже минимальной цены, установленной законом. Так, 0,5 литра водки «Тамбовские просторы» покупателю продали за 190 рублей, а розничная цена на водку установлена в размере 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции. Был составлен протокол и наложен штраф.

Администрация магазина не согласилась с наложенными санкциями и подала жалобу в арбитражный суд Липецкой области. Вина магазина заключается в том, что юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований законодательства при наличии такой возможности, решили в суде. Кроме того, суд подтвердил обоснованность размера наложенного взыскания: управление потребительского рынка справедливо оштрафовало магазин на 100 000 рублей, так как за торговой точкой и ранее замечали аналогичные нарушения.
22 1690
#штраф #торговля #алкоголь
2

Комментарии (22)

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Вася

3 минуты назад
Страна дураков
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Лилипутин

9 минут назад
жительница, это ещё доказать надо
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жительница

13 минут назад
пусть продает хоть за 1 рубль, главное, чтобы налог заплатил. А вот за воровство чиновников, когда их сажать начнут с конфискатом имущества?
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палицай

22 минуты назад
вот так вот и работаем
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Фрэнк Гудвин

41 минуту назад
Вопрос, у каждого, наверно, свой ответ. Мой - пить не нужно, а выпивать - можно.
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Старый

41 минуту назад
А полевой по 500 это норма с них и идут откаты.
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Перри Мейсон

42 минуты назад
ничего проще, ничего проще чего?
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Пенсионер

45 минут назад
Хозяина магазина нужно представить к званию героя советского союза . А дибилы из Единой России его оштрафовали !
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ничего проще

56 минут назад
Перри Мейсон, а ты у кгб спроси , перелогинься и спроси .
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Перри Мейсон

59 минут назад
Не повадно будет, а Пятёрочка ниже МРЦ водку продает?
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