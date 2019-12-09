Магазин оштрафовали за слишком низкие цены

Спиртное продавали по стоимости ниже утвержденной законом.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области наложило штраф в 100 000 рублей на магазин, работающий в селе Березнеговатка Добринского района. Причиной для взыскание стало административное нарушение по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ: магазин продавал спиртное по заниженным ценам.



Нарушение было выявлено во время мониторинга сайта Росалкогольрегулирования. Там отражаются данные о реализации спиртного в торговых сетях. Сотрудники управления потребительского рынка выявили, что в магазине продали алкоголь ниже минимальной цены, установленной законом. Так, 0,5 литра водки «Тамбовские просторы» покупателю продали за 190 рублей, а розничная цена на водку установлена в размере 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции. Был составлен протокол и наложен штраф.



Администрация магазина не согласилась с наложенными санкциями и подала жалобу в арбитражный суд Липецкой области. Вина магазина заключается в том, что юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований законодательства при наличии такой возможности, решили в суде. Кроме того, суд подтвердил обоснованность размера наложенного взыскания: управление потребительского рынка справедливо оштрафовало магазин на 100 000 рублей, так как за торговой точкой и ранее замечали аналогичные нарушения.