Общество

39 минут назад

На берегу Сосны разбили «фрицев», спасая столицу страны…

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#Елец #реконструкция #сражение
На берегу Сосны разбили «фрицев», спасая столицу страны…

В Ельце проходят патриотические мероприятия, посвященные одному из сражений битвы на Москву

В Ельце проходит целая череда различных мероприятий, посвященная годовщине Елецкой наступательной операции. 

78 лет назад, с 6 по 16 декабря 1941 года войсками правого крыла Юго-Западного фронта в ходе контрнаступления под Москвой, советские бойцы окружили и уничтожили группировку противника в районе Ельца, нанеся удар в тыл войскам 2-й немецкой танковой армии. В результате Елецкой операции войска правого крыла Юго-Западного фронта, продвинувшись на 80-100 км, ликвидировали елецкий выступ, окружили и уничтожили более 2 дивизий, нанесли серьёзное поражение 2-й немецкой армии. Они отвлекли на себя часть сил 2-й танковой армии, оказав этим существенную помощь войскам левого крыла Западного фронта, выполнявшим главную задачу. особенность Елецкой операции заключалась в подготовка её в ограниченные сроки. Она осуществлялась в относительно высоких темпах, в трудных условиях зимы. В боях в районе города Ельца были полностью разгромлены две пехотные дивизии противника, который потерял на поле боя, по разным данным от 12 до 16 тысяч убитыми и ранеными. Советские войска захватили 150 орудий, 250 пулемётов, свыше 700 автомашин и много другой техники.

Один из эпизодов боя сегодня представили ельчанам клубы военно-исторической реконструкции из разных регионов России – Воронежа, Тамбова, Орла, Белгорода, Владимира, Москвы.

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Реконструкторы разыграли наступление «фрицев», которым удалось потеснить красноармейцев. В этом эпизоде показательным было отступлении, как то и происходило в начале войны. Наши отступали. А зрители, особенно ельчанки, настолько прониклись боем, расчувствовались, что из-за ограждения кричали реконструкторам в форме советских солдат: «Хватит драпать! Прекратите отступать! Вперед!». Но на площадке командовал офицер и он приказал отступить и перегруппировываться. Затем, после подрыва немецкой машины с офицерами вермахта, отряды РККА перешли в контратаку, завершив ее разгромом немцев.

Реконструкторы подготовились к выступлению серьезно, кроме формы немецких и советских  солдат, пригнали в Елец технику, пушки, машины военных лет и мотоциклы.  Потрудились и пиротехники. На площадке боя, на берегу Быстрой Сосны гремели взрывы шумовых и дымовых гранат, создавая эффект присутствия. Бойцы и той и другой стороны стреляли друг в друга из реплик ППШ и «Шмайсеров» холостыми. «Фрицы» были вооружены даже огнеметом.  «Раненым» бойцам» оказывали помощь на поле боя девушки-санитарки.

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Для зрителей до и после зрелища работала полевая кухня, где кормили бесплатно кашей с тушенкой, площадки с вооружением, работал тир тульского оружейного завода, информационные площадки, где можно было узнать о происходящих 78 лет назад событиях в Ельце.


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#Елец #реконструкция #сражение

Комментарии (5)

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Гость

7 минут назад
Зима тогда была другая ???
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fed

11 минут назад
Я так думаю, И зачем сидеть на этом сайте годами и круглосуточно писать комментарии? Кто оплачивает безбедную жизнь этим великовозрастным комментаторам, круглый год комментящим любую новость изображая себя специалистов во всех областях?
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Я так думаю

18 минут назад
Да. И зачем это надо? Что бы показать ,что мы самая миролюбивая нация? А может быть им лучше поработать на благо мира и благоденствия? Честно говоря, мне бы на их месте было стыдно.
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Тебе не понять !

18 минут назад
Я так думаю, не ТЫ . У тебя своего только сопли в носу.
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Я так думаю

23 минуты назад
Кто оплачивает безбедную жизнь этим великовозрастным "бойцам",круглый год играющим в войну???
ответить

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