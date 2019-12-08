На берегу Сосны разбили «фрицев», спасая столицу страны…

В Ельце проходят патриотические мероприятия, посвященные одному из сражений битвы на Москву



Реконструкторы разыграли наступление «фрицев», которым удалось потеснить красноармейцев. В этом эпизоде показательным было отступлении, как то и происходило в начале войны. Наши отступали. А зрители, особенно ельчанки, настолько прониклись боем, расчувствовались, что из-за ограждения кричали реконструкторам в форме советских солдат: «Хватит драпать! Прекратите отступать! Вперед!». Но на площадке командовал офицер и он приказал отступить и перегруппировываться. Затем, после подрыва немецкой машины с офицерами вермахта, отряды РККА перешли в контратаку, завершив ее разгромом немцев.



Реконструкторы подготовились к выступлению серьезно, кроме формы немецких и советских солдат, пригнали в Елец технику, пушки, машины военных лет и мотоциклы. Потрудились и пиротехники. На площадке боя, на берегу Быстрой Сосны гремели взрывы шумовых и дымовых гранат, создавая эффект присутствия. Бойцы и той и другой стороны стреляли друг в друга из реплик ППШ и «Шмайсеров» холостыми. «Фрицы» были вооружены даже огнеметом. «Раненым» бойцам» оказывали помощь на поле боя девушки-санитарки.



Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript Реконструкторы разыграли наступление «фрицев», которым удалось потеснить красноармейцев. В этом эпизоде показательным было отступлении, как то и происходило в начале войны. Наши отступали. А зрители, особенно ельчанки, настолько прониклись боем, расчувствовались, что из-за ограждения кричали реконструкторам в форме советских солдат: «Хватит драпать! Прекратите отступать! Вперед!». Но на площадке командовал офицер и он приказал отступить и перегруппировываться. Затем, после подрыва немецкой машины с офицерами вермахта, отряды РККА перешли в контратаку, завершив ее разгромом немцев.Реконструкторы подготовились к выступлению серьезно, кроме формы немецких и советских солдат, пригнали в Елец технику, пушки, машины военных лет и мотоциклы. Потрудились и пиротехники. На площадке боя, на берегу Быстрой Сосны гремели взрывы шумовых и дымовых гранат, создавая эффект присутствия. Бойцы и той и другой стороны стреляли друг в друга из реплик ППШ и «Шмайсеров» холостыми. «Фрицы» были вооружены даже огнеметом. «Раненым» бойцам» оказывали помощь на поле боя девушки-санитарки.

В Ельце проходит целая череда различных мероприятий, посвященная годовщине Елецкой наступательной операции.78 лет назад, с 6 по 16 декабря 1941 года войсками правого крыла Юго-Западного фронта в ходе контрнаступления под Москвой, советские бойцы окружили и уничтожили группировку противника в районе Ельца, нанеся удар в тыл войскам 2-й немецкой танковой армии. В результате Елецкой операции войска правого крыла Юго-Западного фронта, продвинувшись на 80-100 км, ликвидировали елецкий выступ, окружили и уничтожили более 2 дивизий, нанесли серьёзное поражение 2-й немецкой армии. Они отвлекли на себя часть сил 2-й танковой армии, оказав этим существенную помощь войскам левого крыла Западного фронта, выполнявшим главную задачу. особенность Елецкой операции заключалась в подготовка её в ограниченные сроки. Она осуществлялась в относительно высоких темпах, в трудных условиях зимы. В боях в районе города Ельца были полностью разгромлены две пехотные дивизии противника, который потерял на поле боя, по разным данным от 12 до 16 тысяч убитыми и ранеными. Советские войска захватили 150 орудий, 250 пулемётов, свыше 700 автомашин и много другой техники.Один из эпизодов боя сегодня представили ельчанам клубы военно-исторической реконструкции из разных регионов России – Воронежа, Тамбова, Орла, Белгорода, Владимира, Москвы.Для зрителей до и после зрелища работала полевая кухня, где кормили бесплатно кашей с тушенкой, площадки с вооружением, работал тир тульского оружейного завода, информационные площадки, где можно было узнать о происходящих 78 лет назад событиях в Ельце.