В России

58 минут назад

Расчленитель Соколов будет мыть туалеты в Бутырке

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Преподаватель Олег Соколов, которого обвиняют в жестокой расправе над своей молодой сожительницей, изъявил желание взять под свое личное покровительство туалет в "Бутырке". Идейного и инициативного профессора не удовлетворило состояние уборной, из-за чего Соколов совершенно добровольно вызвался следить за чистотой отхожего места, не доверив это почетное право своему сокамернику, сидящему за кражу.

Кроме того, расчленитель ведет довольно привычный образ жизни, почитывая книги в местной библиотеке, сообщает mt.eg.ru

«Единственное, что ему не понравилось, — состояние туалета. Согласно правилам, в местах принудительного содержания за чистотой камер и отхожих мест обязаны следить сами арестанты. В ближайшее время ему выдадут необходимые моющие средства... », — рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
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