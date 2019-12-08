Расчленитель Соколов будет мыть туалеты в Бутырке

Преподаватель Олег Соколов, которого обвиняют в жестокой расправе над своей молодой сожительницей, изъявил желание взять под свое личное покровительство туалет в "Бутырке". Идейного и инициативного профессора не удовлетворило состояние уборной, из-за чего Соколов совершенно добровольно вызвался следить за чистотой отхожего места, не доверив это почетное право своему сокамернику, сидящему за кражу.





«Единственное, что ему не понравилось, — состояние туалета. Согласно правилам, в местах принудительного содержания за чистотой камер и отхожих мест обязаны следить сами арестанты. В ближайшее время ему выдадут необходимые моющие средства... », — рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Кроме того, расчленитель ведет довольно привычный образ жизни, почитывая книги в местной библиотеке, сообщает mt.eg.ru «Единственное, что ему не понравилось, — состояние туалета. Согласно правилам, в местах принудительного содержания за чистотой камер и отхожих мест обязаны следить сами арестанты. В ближайшее время ему выдадут необходимые моющие средства... », — рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.