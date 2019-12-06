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43 минуты назад

Липецкая вечЁрка: смерть школьника, 2020 залпов и бунт медсестер

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: смерть школьника, 2020 залпов и бунт медсестер

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 6 декабря.

Внимание липчан сегодня было приковано  к несчастному случаю на улице Зои Космодемьянской. Там школьник упал с высоты 16-го этажа. 12-летний мальчик во время игр с ровесниками решил спуститься с 16-го этажа через открытый балкон общего пользования и сорвался.

«Евгения Уваркина: «Нижний парк будет сдан липчанам 25 декабря». Сегодня это самое обсуждаемое сообщение. Глава Липецка заключила пари с GOROD48 на то, что в этот день все строительные работы в парке будут закончены. ОО «Квант» приступил ко второму этапу реновации парка летом этого года. Под благоустройство попали 14 гектаров парка: от центрального входа до «Зеленого театра».

Не менее активно читатели делились мнениями насчет бунта медсестер. Ведь их и детских врачей и лишили двух недель дополнительного отпуска. « 12 ноября мы узнали, что наш профсоюз согласился с администрацией детской городской больницы отменить нам этот дополнительный отпуск. А в этом профсоюзе - едва ли десятая часть сотрудников детских городских поликлиник! И мы этот профсоюз на такое решение не уполномочивали!».


Ну, а в Липецке и Ельце продолжается подготовка к празднованию Нового года. В Ельце впервые устроят парад зимнего транспорта, а в Липецке дадут салют в 2020 залпов.
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#вечёрка

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