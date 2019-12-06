Новогодний сезон в Липецке начнется с салюта из 2020 залпов

21 декабря в Липецке сезон зимних праздников откроет фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-липецки ».



Сегодня в мэрии рассказали о программе фестиваля. Он начнется 21 декабря в 14.00 на площади Петра Великого сказкой для детей. Далее в программе: новогодний парад, конкурс на лучшего Деда Мороза и лучший маскарадный костюм, флешмоб участников парада, концертная шоу-программа, бал-маскарад. Вечером на площади - стилизованный фейерверк из 2020 залпов.



