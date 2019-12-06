Общество
34 минуты назад
Новогодний сезон в Липецке начнется с салюта из 2020 залпов
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21 декабря в Липецке сезон зимних праздников откроет фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-липецки ».
Сегодня в мэрии рассказали о программе фестиваля. Он начнется 21 декабря в 14.00 на площади Петра Великого сказкой для детей. Далее в программе: новогодний парад, конкурс на лучшего Деда Мороза и лучший маскарадный костюм, флешмоб участников парада, концертная шоу-программа, бал-маскарад. Вечером на площади - стилизованный фейерверк из 2020 залпов.
Сегодня в мэрии рассказали о программе фестиваля. Он начнется 21 декабря в 14.00 на площади Петра Великого сказкой для детей. Далее в программе: новогодний парад, конкурс на лучшего Деда Мороза и лучший маскарадный костюм, флешмоб участников парада, концертная шоу-программа, бал-маскарад. Вечером на площади - стилизованный фейерверк из 2020 залпов.
4 453
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