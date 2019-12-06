Общество

34 минуты назад

Новогодний сезон в Липецке начнется с салюта из 2020 залпов

4 453
#Новый год
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Новогодний сезон в Липецке начнется с салюта из 2020 залпов
21 декабря в Липецке сезон зимних праздников откроет фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-липецки ». 

Сегодня в мэрии рассказали о программе фестиваля. Он начнется 21 декабря в 14.00 на площади Петра Великого сказкой для детей. Далее в программе: новогодний парад, конкурс на лучшего Деда Мороза и лучший маскарадный костюм, флешмоб участников парада, концертная шоу-программа, бал-маскарад. Вечером на площади - стилизованный фейерверк из 2020 залпов. 

4 453
#Новый год
1

Комментарии (4)

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Советы

1 минуту назад
Совсем что ли дебилы.На что нужное у них денег нет,зато на салют есть.
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Путин!

7 минут назад
ВОР , МАРАЗМАТИК ,ПРОПИДОР!.
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гостю

10 минут назад
болеешь?
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гость

20 минут назад
Пир во время чумы
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