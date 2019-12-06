Происшествия
19 минут назад
С высотки на улице Зои Космодемьянской упал подросток
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Мальчик погиб.
Днем 6 декабря с одной из высоток на улице Зои Космодемьянской в Липецке упал и разбился насмерть подросток. Свидетели происшествия говорят, что мальчику на вид 13-14 лет.
На месте трагедии работают полицейские и сотрудники следственного комитета.
- Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
На месте трагедии работают полицейские и сотрудники следственного комитета.
- Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
5 594
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