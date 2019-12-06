Происшествия

19 минут назад

С высотки на улице Зои Космодемьянской упал подросток

5 594
#падение с высоты
С высотки на улице Зои Космодемьянской упал подросток

Мальчик погиб.

Днем 6 декабря с одной из высоток на улице Зои Космодемьянской в Липецке упал и разбился насмерть подросток. Свидетели происшествия говорят, что мальчику на вид 13-14 лет.

На месте трагедии работают полицейские и сотрудники следственного комитета.

- Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области. 
5 594
#падение с высоты

Комментарии (5)

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Пацан

2 минуты назад
Фантазёр, что ты можешь знать гамно свинячье
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999

3 минуты назад
Сбросили пацана отморозки
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Фантазёр

5 минут назад
Суицидник сто пудово! Просто так с высоток не падают, по своему опыту знаю!
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Ужас

6 минут назад
Спрашивается, что он там делал? И почему выход на крышу был открыт?
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Жители

8 минут назад
Наверняка педофил изнасиловал и сбросил
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