С высотки на улице Зои Космодемьянской упал подросток

Мальчик погиб.

Днем 6 декабря с одной из высоток на улице Зои Космодемьянской в Липецке упал и разбился насмерть подросток. Свидетели происшествия говорят, что мальчику на вид 13-14 лет.



На месте трагедии работают полицейские и сотрудники следственного комитета.



- Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

