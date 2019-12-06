Общество
20 минут назад
Детских врачей и медсестер Липецка лишили двух недель дополнительного отпуска
Причина: финансовые трудности, которые испытывает ГУЗ «Липецкая городская детская больница».
На этой неделе вице-губернатор Александр Ильин рассказал журналистам о том, как обстоят дела в сфере медицины. По словам заместителя главы областной администрации, все стало значительно лучше, чем при предыдущем губернаторе. Однако проблем в медицине накопилось столько, что за год, понятно, кардинально исправить положение дел в этой важнейшей сфере было нельзя. На одну из них обратил внимание читатель с ником «Неравнодушный», который написал под этой статьей такой комментарий:
«Все хорошо на словах. Только 70 сотрудников детской поликлиники, что на Доме торговли, из-за некомпетентности главврача объединения после Нового года пишут заявления об уходе. Письма разосланы и губернатору и в остальные органы власти. Одна показуха и мизерные зарплаты даже на 1.5 ставки».
GOROD48 попытался выяснить, так ли это, ведь будь такой отзыв правдой, то уход сразу 70 медработников из детской поликлиники №3, расположенной на улице Гагарина, 149/2, оставил бы без медпомощи тысячи детей и подростков. А при общем дефиците кадров это стало бы социальной катастрофой для города.
В третьей поликлинике корреспонденту удалось поговорить с двумя медсестрами и врачом, которые сообщили, что в ней действительно работают 70 человек. И коллектив на самом деле написал несколько писем по разным адресам - в администрацию области, в Государственную инспекцию по труду, в региональное отделение ЛДПР и даже куда-то в Москву - в которых высказал протест против отмены пункта коллективного договора, которым ранее за вредные условия труда им был положен дополнительный двухнедельный оплачиваемый отпуск. Правда, увольняться особо никто пока не желает, но это пока.
- Ранее у нас был третий класс вредности. Потом, в 2016 году, облздрав провел очередную аттестацию условий труда и этот класс вредности у нас отобрали. Но даже когда все детские поликлиники города объединили под эгидой Липецкой городской детской больницы, в пункте 4.11 коллективного договора было указано, что мы имеем право на такой отпуск вне зависимости от общей оценки условий труда, и у нас такой двухнедельный оплачиваемый отпуск оставался. В этом году, летом, колдоговор продлили на этих же условиях. Но вдруг 12 ноября мы узнали, что наш профсоюз согласился с администрацией детской городской больницы отменить нам этот дополнительный отпуск. А в этом профсоюзе - едва ли десятая часть сотрудников детских городских поликлиник! И мы этот профсоюз на такое решение не уполномочивали! - говорят медики.
Было так...
... а стало так.
В итоге персонал таких поликлиник теряет от 12 до 25 тысяч рублей дополнительных отпускных. А это - удар по кошельку и для без того небогатых педиатров и медсестер.
- Нам всем от главного врача ГУЗ «Липецкая городская детская больница» пришли уведомления о том, что, начиная с 2020 года, наш отпуск будет составлять 28 календарных дней. Лишь немногие - работники процедурных, прививочных, инфекционных кабинетов, завхозы и операторы ЭВМ - получат дополнительные отпуски. Тем, кто такое уведомление не подпишет, могут предложить менее оплачиваемую работу. Я, например, эту бумагу не подписала. И многие мои коллеги - тоже, - говорит медсестра 3-й детской поликлиники.
Как оказалось, в это же время, в которое мы общались с медиками 3-й поликлиники, в 4-й поликлинике по улице Филипченко, 5, администрация ГУЗ «Липецкая городская детская больница» проводила встречу с коллективом. Правда, главврач больницы Дмитрий Телегин не разрешил корреспонденту GOROD48 присутствовать на этой встрече.
На условиях анонимности в облздраве нам рассказали, что в настоящее время с возмущенными лишением дополнительного оплачиваемого отпуска коллективами семи детских поликлиник Липецка ведется разъяснительная работа:
- В результате проведенной специальной оценки рабочих мест в поликлиниках еще в 2016 году было выявлено отсутствие оснований для предоставления медработникам дополнительных отпусков, существовавших ранее. В коллективных договорах на следующий год, согласованных с профсоюзом, такие отпуски упразднены. Случилось это при причине определенных финансовых трудностей, которые испытывает городская детская больница. Жаль, что ее администрация не провела предварительного обсуждения измененного коллективного договора с сотрудниками детских поликлиник. Наша комиссия не выявила нарушений при начислении им заработной платы. Ситуация изучается Государственной инспекцией по труду.
«Все хорошо на словах. Только 70 сотрудников детской поликлиники, что на Доме торговли, из-за некомпетентности главврача объединения после Нового года пишут заявления об уходе. Письма разосланы и губернатору и в остальные органы власти. Одна показуха и мизерные зарплаты даже на 1.5 ставки».
GOROD48 попытался выяснить, так ли это, ведь будь такой отзыв правдой, то уход сразу 70 медработников из детской поликлиники №3, расположенной на улице Гагарина, 149/2, оставил бы без медпомощи тысячи детей и подростков. А при общем дефиците кадров это стало бы социальной катастрофой для города.
В третьей поликлинике корреспонденту удалось поговорить с двумя медсестрами и врачом, которые сообщили, что в ней действительно работают 70 человек. И коллектив на самом деле написал несколько писем по разным адресам - в администрацию области, в Государственную инспекцию по труду, в региональное отделение ЛДПР и даже куда-то в Москву - в которых высказал протест против отмены пункта коллективного договора, которым ранее за вредные условия труда им был положен дополнительный двухнедельный оплачиваемый отпуск. Правда, увольняться особо никто пока не желает, но это пока.
- Ранее у нас был третий класс вредности. Потом, в 2016 году, облздрав провел очередную аттестацию условий труда и этот класс вредности у нас отобрали. Но даже когда все детские поликлиники города объединили под эгидой Липецкой городской детской больницы, в пункте 4.11 коллективного договора было указано, что мы имеем право на такой отпуск вне зависимости от общей оценки условий труда, и у нас такой двухнедельный оплачиваемый отпуск оставался. В этом году, летом, колдоговор продлили на этих же условиях. Но вдруг 12 ноября мы узнали, что наш профсоюз согласился с администрацией детской городской больницы отменить нам этот дополнительный отпуск. А в этом профсоюзе - едва ли десятая часть сотрудников детских городских поликлиник! И мы этот профсоюз на такое решение не уполномочивали! - говорят медики.
Было так...
... а стало так.
В итоге персонал таких поликлиник теряет от 12 до 25 тысяч рублей дополнительных отпускных. А это - удар по кошельку и для без того небогатых педиатров и медсестер.
- Нам всем от главного врача ГУЗ «Липецкая городская детская больница» пришли уведомления о том, что, начиная с 2020 года, наш отпуск будет составлять 28 календарных дней. Лишь немногие - работники процедурных, прививочных, инфекционных кабинетов, завхозы и операторы ЭВМ - получат дополнительные отпуски. Тем, кто такое уведомление не подпишет, могут предложить менее оплачиваемую работу. Я, например, эту бумагу не подписала. И многие мои коллеги - тоже, - говорит медсестра 3-й детской поликлиники.
Как оказалось, в это же время, в которое мы общались с медиками 3-й поликлиники, в 4-й поликлинике по улице Филипченко, 5, администрация ГУЗ «Липецкая городская детская больница» проводила встречу с коллективом. Правда, главврач больницы Дмитрий Телегин не разрешил корреспонденту GOROD48 присутствовать на этой встрече.
На условиях анонимности в облздраве нам рассказали, что в настоящее время с возмущенными лишением дополнительного оплачиваемого отпуска коллективами семи детских поликлиник Липецка ведется разъяснительная работа:
- В результате проведенной специальной оценки рабочих мест в поликлиниках еще в 2016 году было выявлено отсутствие оснований для предоставления медработникам дополнительных отпусков, существовавших ранее. В коллективных договорах на следующий год, согласованных с профсоюзом, такие отпуски упразднены. Случилось это при причине определенных финансовых трудностей, которые испытывает городская детская больница. Жаль, что ее администрация не провела предварительного обсуждения измененного коллективного договора с сотрудниками детских поликлиник. Наша комиссия не выявила нарушений при начислении им заработной платы. Ситуация изучается Государственной инспекцией по труду.
Санитар
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Шизик
Ленин
Областной противотуберкулезный
Я