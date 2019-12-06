Происшествия

сегодня, 16:31

Упавший с высотки мальчик сорвался с трубы

19 4797
#падение с высоты
2
Упавший с высотки мальчик сорвался с трубы

Ребенок играл в высотке с друзьями.

GOROD48 cтали известны подробности трагедии на улице Зои Космодеьянской, где сегодня в результате падения с дома №2/1 погиб ребенок.

По словам жильцов дома, мальчик пришел в дом с друзьями.

- Они бегали по открытым балконам, а потом один из них решил спуститься по трубе с одного из верхних этажей на другой и сорвался, - говорят местные жители.

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Мальчик упал сначала на козырек подъезда, а потом на асфальт.


19 4797
#падение с высоты
2

Комментарии (19)

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Ы

2 минуты назад
Нет там никаких труб,мозги засирают людям
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Житель

3 минуты назад
Да --не надо кощунствовать -а если ваш близкий ребенок разбился. Что тогда ?
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Житель

5 минут назад
Дети есть дети -а вот директора УК надо отдать под суд --все люки открыты на выход крыш домов --звонишь--дети бегают по крышам закройте доступ --всем по барабану. Одного посадить на нары другие исполнят технику безопасности.
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Неравнодушный

9 минут назад
Давайте,наверное выразим соболезнования родным. Теперь, как начаась статья. «Мальчишьки играли на открытых балконах»... Извините,это пожарные выходы,должны быть.открыты. А вот то,что делают дети без надзора, вседозвлености, ипордонте р....здяйству взрослых,это другое. Посмотрите,что они вытворяют... За то,права они знают,обязаности-нет. Больше Голивуда,да и наших дебильных фильмов, урожай будет обильным.
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.

9 минут назад
труба дело молодых,лекарство против морщин
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гозть

16 минут назад
Осень 2004 упал мой коллега, так же нелепо хотел подразнить девушку свою....не удержался и упал.... дом самоубийц
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Ч

21 минуту назад
Подростки всегда хотят проявить себя в экстремале , а рассудка нет .
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ДОХТОР

34 минуты назад
Совсем валееера
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для блю жо

35 минут назад
BLOO_JO, что за врачи в плёхе бЛЮ ЖО опять тебя недолечили
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valerafromsplus

36 минут назад
BLOOD_JO, да не. Думаю, он хотел по трубе той антенны спуститься. Тут даже профи не справится. (( Больше вариантов нет.
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