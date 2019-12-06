Происшествия
сегодня, 16:31
Упавший с высотки мальчик сорвался с трубы
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Ребенок играл в высотке с друзьями.
GOROD48 cтали известны подробности трагедии на улице Зои Космодеьянской, где сегодня в результате падения с дома №2/1 погиб ребенок.
По словам жильцов дома, мальчик пришел в дом с друзьями.
- Они бегали по открытым балконам, а потом один из них решил спуститься по трубе с одного из верхних этажей на другой и сорвался, - говорят местные жители.
Мальчик упал сначала на козырек подъезда, а потом на асфальт.
По словам жильцов дома, мальчик пришел в дом с друзьями.
- Они бегали по открытым балконам, а потом один из них решил спуститься по трубе с одного из верхних этажей на другой и сорвался, - говорят местные жители.
Мальчик упал сначала на козырек подъезда, а потом на асфальт.
19 4797
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Житель
Житель
Неравнодушный
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гозть
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ДОХТОР
для блю жо
valerafromsplus