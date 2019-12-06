Происшествия
сегодня, 18:18
12-летний мальчик погиб при падении с 16-го этажа
2 1528
Следственное управление СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту смерти 12-летнего мальчика при падении с высоты.
«По данным следствия, с 16-го этажа жилого дома по улице Зой Космодемьянской упал подросток. Его тело с множественными травмами, характерными при падении с высоты, было обнаружено на тротуарной дорожке у многоэтажки. По предварительным данным, подросток во время игр с ровесниками решил спуститься с 16-го этажа через октрытый балкон общего пользования и сорвался», - рассказали о первоначальных данных проверки в пресс-службе следственного управления.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также родители подростка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
«По данным следствия, с 16-го этажа жилого дома по улице Зой Космодемьянской упал подросток. Его тело с множественными травмами, характерными при падении с высоты, было обнаружено на тротуарной дорожке у многоэтажки. По предварительным данным, подросток во время игр с ровесниками решил спуститься с 16-го этажа через октрытый балкон общего пользования и сорвался», - рассказали о первоначальных данных проверки в пресс-службе следственного управления.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также родители подростка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
2 1528
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.