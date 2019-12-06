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12-летний мальчик погиб при падении с 16-го этажа

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#падение с высоты
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12-летний мальчик погиб при падении с 16-го этажа
Следственное управление СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту смерти 12-летнего мальчика при падении с высоты.

«По данным следствия,  с 16-го этажа жилого дома по улице Зой Космодемьянской упал  подросток. Его тело с множественными травмами, характерными при падении с высоты, было обнаружено на тротуарной дорожке у многоэтажки. По предварительным данным, подросток во время игр с ровесниками решил спуститься с 16-го этажа через октрытый балкон общего пользования и сорвался», - рассказали о первоначальных данных проверки в пресс-службе следственного управления.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы, а также родители подростка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.  

2 1528
#падение с высоты
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Комментарии (2)

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Гость

46 минут назад
Господи,дай бог пережить родителям смерть ребёнка.Царствие небесное мальчику!
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, ,

47 минут назад
Очень жаль парня! К сожалению дети не учатся на чужих ошибках. Соболезнования родителям мальчика. Терпения и сил перенести горе.
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