Главная городская елка и вся новогодняя иллюминация зажгутся в один момент

Новый год в Ельце начнут встречать 22 декабря.

Ельчане красиво и с размахом встретят канун Нового года и проведут зимние каникулы. Как сообщила GOROD48 заместитель начальник управления культуры администрации Ельца Ирина Зиборова, город практически полностью украшен к празднику и уже сформирована интересная развлекательная программа. Новый год в Ельце начнут отмечать с 22 декабря.- В Ельце с 2013 года существует добрая традиция зажжения огней на главной городской елке. В этом году красивая церемония пройдет 22 декабря на площади Ленина. В ее программе - катание с горок, новогодние квесты, театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки и сказочных персонажей. В момент, когда зажгут огни на главной елке города, новгоднюю иллюминацию включат во всем Ельце. Сразу же после этого, примерно в 19 часов, будет запуск салюта, - рассказала Ирина Зиборова.Праздничная новогодняя программа начнется на улицах Ельца 28 декабря и продлится до самого конца зимних каникул. Ежедневно с 17 до 20 часов в историческом центре города, на его пешеходных улицах, будут звучать новогодние песни, гулять ростовые куклы. Новогодняя иллюминация там будет работать и ночью, так что прогуляться по украшенному огнями центру и сделать фотографии можно в любое время.Со 2 января на площади Ленина начнет работу резиденция Деда Мороза - «Парадный двор». Ежедневно до 8 января на площади будет работать «открытый микрофон». Любой желающий может спеть песню, прочитать стишок или просто поздравить горожан с праздником. 3 января в Ельце впервые пройдет парад зимнего «транспорта», аналог парада колясок. Участники парада должны украсить свои «ватрушки», санки и снегокаты. 4 января на площади Ленина пройдет карнавал масок.К встрече Нового года готовятся и парки Ельца. В привычном новогоднем режиме — с играми и развлечениями для детей — будет работать Городской парк. В планируемом к открытию в канун Нового года Парке железнодорожников с 3 по 7 января днем будут проходить детские интерактивные программы, вечером — дискотеки и конкурсы. Также 3 января там планируют провести конкурс ледовых фигур, но реализация идеи зависит от погодных условий. Если погода позволит и фигуры будут созданы, то к концу новогодних каникул назовут имена победителей конкурса.В обновленном парке 40-летия Октября ждут гостей с 3 по 7 января. «Фишкой» парка в эти каникулы станут квесты от клуба исторической реконструкции. Тематические игры планируют провести 4 и 5 января, с 13 до 15 часов в парке ждут всех желающих погрузиться в атмосферу древних славян, узнать их быт и разгадать секреты предков.Петровский парк ждет гостей 3 и 7 января. С 13 до 15 часов там будут проходить спектакли детской школы искусств «12 месяцев», а также мастер-классы по верховой езде.Серию тематических новогодних мастер-классов приготовили ельчанам и туристам городские музеи. Попасть на них можно с 25 декабря по 10 января. Детей и взрослых готовы научить мастерить новогодние игрушки в разных техниках.