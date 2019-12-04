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Пенсионерам запретили держать кур
Пожилая чета поставила птичник возле дома.
В барнаульском поселке Казённая Заимка пенсионеров вынудили избавиться от кур и кроликов, которые стали предметом раздора между соседями, сообщает ГТРК "Алтай". Пенсионер Владимир Беломытцев выращивал кур и кроликов, которые были серьезным подспорьем для двух пенсионеров.
- Мы не требуем, чтобы нам повысили пенсии. На девять тысяч можно прожить? Президент с экрана говорит: вы поощряйте самозанятых, не трогайте пенсионеров, им и так плохо. И что происходит здесь? – сетует мужчина.
На запах от кур пожаловались соседи — по их словам, хозяйственная пристройка, где живут птицы, расположена в пяти метрах от их крыльца. Однако, как утверждает Беломытцев, крыльцо находится в 13 метрах от постройки, и это не нарушает санитарные нормы. Кроме того, мужчина рассказал, что после жалобы соседей содержание кур проверяли сотрудники ветнадзора и Роспотребнадзора — они не нашли нарушений.
Суд первой инстанции не поддержал истцов, которые добивались сноса курятника. Тогда заявители обратились к градостроительному регламенту, где сказано, что земли в поселке разрешено использовать только под жилищную застройку. Чтобы заниматься личным подсобным хозяйством, необходимо было получить разрешение через процедуру общественных слушаний. Это разрешение получить невозможно, если хотя бы один из соседей против. В итоге суд запретил Владимиру Беломытцеву заниматься разведением кур, но пенсионер подал апелляцию. Юристы считают, что решение суда может поставить под угрозу разведение живности на участках в пригородных поселках, акцентирует внимание «НТВ».
- Мы не требуем, чтобы нам повысили пенсии. На девять тысяч можно прожить? Президент с экрана говорит: вы поощряйте самозанятых, не трогайте пенсионеров, им и так плохо. И что происходит здесь? – сетует мужчина.
На запах от кур пожаловались соседи — по их словам, хозяйственная пристройка, где живут птицы, расположена в пяти метрах от их крыльца. Однако, как утверждает Беломытцев, крыльцо находится в 13 метрах от постройки, и это не нарушает санитарные нормы. Кроме того, мужчина рассказал, что после жалобы соседей содержание кур проверяли сотрудники ветнадзора и Роспотребнадзора — они не нашли нарушений.
Суд первой инстанции не поддержал истцов, которые добивались сноса курятника. Тогда заявители обратились к градостроительному регламенту, где сказано, что земли в поселке разрешено использовать только под жилищную застройку. Чтобы заниматься личным подсобным хозяйством, необходимо было получить разрешение через процедуру общественных слушаний. Это разрешение получить невозможно, если хотя бы один из соседей против. В итоге суд запретил Владимиру Беломытцеву заниматься разведением кур, но пенсионер подал апелляцию. Юристы считают, что решение суда может поставить под угрозу разведение живности на участках в пригородных поселках, акцентирует внимание «НТВ».