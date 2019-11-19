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Игорь Артамонов: «Радостно видеть, как преобразилась эта больница!»

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#Игорь Артамонов #медицина
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Игорь Артамонов: «Радостно видеть, как преобразилась эта больница!»

Губернатор посетил главный детский стационар региона.

Сегодня глава региона Игорь Артамонов посетил областную детскую больницу. Вернее, только консультативно-диагностическую поликлинику при стационаре и пищеблок, хотя главный врач клиники Сергей Голобурдин был готов показать ему все кабинеты и отделения больницы.

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Первым делом губернатор заглянул в новый реанимобиль для новорожденных, который обошелся бюджету в 11 млн рублей. Его «фишка» - кювет для младенца, сохраняющий благодаря гироскопу горизонтальное положение при любом вираже автомобиля. Другая новая машина предназначена для оказания сотрудниками амбулаторной патронажной паллиативная службы помощи обреченным на смерть больным детям.

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Потом губернатор пообщался с работником регистратуры многопрофильного высокотехнологичного учреждения, в которое по его инициативе в прошлом и этом году было дополнительно влито 120 млн рублей, что сделало клинику соответствующим всем стандартам здравоохранения учреждением.

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- Мы стараемся записать детей на прием к узкими специалистами в день обращения, - ответила на вопрос Игоря Артамонова регистраторша.

- А какой специалист самый востребованный? - спросил губернатор.

Оказалось, лор.

- Это не участковая, а консультативная поликлиника, - пояснил главе региона начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков. - Все пациенты из районов попадают к врачам в день, на который им назначен прием. Больница таким образом обслуживает 215 тысяч человек детского населения. Больница эта уникальная. В ней работают специалисты высочайшей квалификации.

Впрочем, и тут ощущается кадровый голод: клинике нужен кардиолог и педиатр.

Консультативная поликлиника предназначена на 500 посещений в смену. Как рассказал главе региона Сергей Голобурдин, в больнице получили развитие IТ-технологии. Теперь рабочие места организованы в системе РАСS, в поликлинике используется лабораторная информационная система учреждений здравоохранения Липецкой области, произошел переход на более полный электронный документооборот. Впрочем, осталась и бумажная картотека, в которой каждый район области отмечен для удобства медиков своим цветом.

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В больнице проведена модернизация локальной вычислительной сети учреждения, заменено устаревшее и введено в эксплуатацию новое сетевое оборудование. Сегодня в поликлинике происходит не только назначение анализов из электронной медицинской карты пациента, но и печать направлений и получение результатов. У онкологических больных в электронной медицинской карте добавлена дополнительная информация по методам лечения и стадиям заболевания.

В сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом» в клинике внедряются бережливые технологии. Например, расширен приемный покой за счет открытия новых оборудованных помещений для приема малышей в отделении патологии новорожденных, а помещений для приема плановых больных - в отделении хирургического профиля. Так появились возможности для разведения потоков поступающих пациентов и устранения нежелательных контактов плановых и экстренных больных, сократилась до минимума очередность и время ожидания приема к врачу, а главное - увеличилось время работы врача непосредственно с пациентом.

- Пятнадцать минут и больше при необходимости, - ответили на вопрос главы региона о времени, затраченном на прием пациента, врачи кабинета, получившие в рамках техперевооружения новый аппарат для измерения плоскостопия.

- Козырный диагноз раньше был. С ним в армию не брали, - пошутил отслуживший в погранвойсках губернатор.

Для поликлиники по инициативе губернатора было закуплено свыше 200 единиц современного медицинского оборудования. Игорю Артамонову показали, в частности, офтальмологическую широкопольную систему для раннего выявления ретинопатии недоношенных детей, а также аппарат ЗИ экспертного класса, в которой в отличие от ранее использовавшейся модели шесть датчиков, а не два.

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При больнице круглосуточно работает детский травматологический пункт, через который за год проходят до 25 тысяч детей и подростков. Для него в этом году приобретен за 27 млн рублей современный рентген-аппарат, позволяющий наиболее щадяще проводить диагностические исследования. Кроме того, он позволяет снизить до десяти раз облучение малолетних пациентов.

Зашел Игорь Артамонов и в зал, где с помощью технологии телемедицины медики клиники оказывают консультативную помощь коллегам на местах. Сегодня «генералитет» больницы работал с Добровской ЦРБ. Слушая разговор медиков, губернатор нетерпеливо ерзал на стуле. Оказалось, его очень интересовал «взрослый» вопрос: когда станет возможным связывать посредством телеконференций с ведущими областными специалистами обычные сельские фельдшерско-акушерские пункты?

- На сегодняшний день 109 ФАПов уже подключены к интернету. У фельдшера есть возможность связаться с врачами областных клиник по телеконференции, - отрапортовал вице-губернатор Александр Ильин. - У нас быстро можно в ЦРБ отвезти ребенка на лечение благодаря короткому транспортному плечу.

Но губернатор хотел услышать другое: когда сельской бабушке не нужно будет ехать в районную или областную больницу, а можно будет получить консультацию в ФАПе через телеконференцию? «Я вот этого вот хочу, чтобы они не ездили».

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Начальник облздрава Юрий Шуршуков исправил понимание Игоря Артамонова, сказав, что у новых технологий тоже есть пределы возможностей:

- Если поставлен диагноз, телеконференция подходит для назначения лечения. А первичный диагноз нужно ставить очно.

В областной больнице в год лечатся стационарно более 16 тысяч детей. Еще около 110 тысяч пациентов получают консультативную помощь. После того, как только за год в ремонты, новый пищеблок, поликлинику и оборудование было вложено 122,4 млн рублей, руки медиков стали еще более золотыми.

- Наши хирурги освоили 16 новых операций в этом году. В декабре мы принимаем съезд хирургов по новым технологиям, - сообщил главврач клиники Сергей Голобурдин.

От увиденных преобразований губернатору, по его словам, стало радостно на душе. Игорь Артамонов сказал, что и врачи, и родители маленьких пациентов отмечают значительное улучшение качества и доступности медицинской помощи.

- В больнице появилось новое оборудование. Внедрена телемедицина. Мы хотели бы, чтобы ее возможности росли, чтобы у сотрудников ФАПов, у врачей офисов общей практики, у жителей сел была возможность получать помощь на месте. Нужно решить системную проблему отсутствия специалистов. Главный врач сказал мне, что на губернаторский миллион на новое оборудование он уже нашел одного такого необходимого клинике врача. Начало положено, будем вместе решать поставленные задачи, выполнять данные людям обещания, - заявил СМИ по итогам визита в областную десткую больницу Игорь Артамонов.







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#Игорь Артамонов #медицина
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Комментарии (21)

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Натали

18 минут назад
Столько негативных комментариев!! Разве после такого захочется что-то менять и что то ждать для вас??? Хоть сказали бы «какие молодцы,пытаются что то улучшить»,но нет,наш народ тупой не переделаешь,неблагодарный
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232

20 минут назад
Кульбит, вам не делаешь ничего-плохо,делаешь -ещё хуже
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Берия

21 минуту назад
Водители молодые бегут,поработав,получив зп и офигев.Ну водители допустим,найдутся,а кто помощь оказывать будет?
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Кульбит

22 минуты назад
Красивая лубочная картинка на фоне ускоряющего бардака и разрухи!Это равносильно,как * о с т и ж е н и и чистоты всего тела сполоснуть лицо,а остальные части (тела) не мыть ,за ненадобностью (т.к. их не видно)...
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Кульбит

23 минуты назад
Красивая лубочная картинка на фоне ускоряющего бардака и разрухи!Это равносильно,как * чистоты всего тела сполоснуть лицо,а остальные части (тела) не мыть ,за ненадобностью (т.к. их не видно)...
ответить

232

23 минуты назад
Ч, Уважаемый,как это сейчас относится к ДЕТСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ???
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Гостья

24 минуты назад
1111, Почему вы думаете только о плохом??? Люди делали,старались,убили много сил,что бы ваших детей лечить,а вы вместо благодарности только и делаете,что жалуетесь на все!!!
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Гостья

26 минут назад
А почему губернатор в, А ничего,что он только зашёл в помещение??или надо раздевать перед входом?? Вот лишь бы докупаться народу !!!
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Берия

32 минуты назад
Ну идите поработайте водителем на скорую, тысяч за 18.
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За Скорую!

43 минуты назад
Я же Мать! Ты думаешь скорая помощь не работает? А то, что работать не кому? Не смущает? Все убежали в Москву! И что население Лип. Области блажит при температуре 37.2, болеющие 7 дней, не обращавшиеся в поликлинику по мж. К таким и ездят,отсюда, кому нужна неотложная и экстренная помощь ждут по два часа!
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