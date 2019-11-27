сегодня, 12:17
36-летний липчанин угнал машину отца своей девушки и устроил массовое ДТП на улице Циолковского
23 ноября в Липецке на улице Циолковского произошло массовое ДТП: автомобиль «Тойота» врезался в две машины. Водитель «Тойоты» с места аварии скрылся. В этот же день в полицию поступило заявление владельца «Тойоты» об угоне машины.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 36-летний сожитель девушки. Подозреваемый признался в угоне.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем», максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на пять лет.
Груня
Ноганно
теперь
Не он
444
Викторм
Викторм
Лучше б он свою
ну да
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