Происшествия

сегодня, 12:17

36-летний липчанин угнал машину отца своей девушки и устроил массовое ДТП на улице Циолковского

14 1823
#авария #ДТП #угон
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36-летний липчанин угнал машину отца своей девушки и устроил массовое ДТП на улице Циолковского

23 ноября в Липецке на улице Циолковского произошло массовое ДТП: автомобиль «Тойота» врезался в две машины. Водитель «Тойоты» с места аварии скрылся. В этот же день в полицию поступило заявление владельца «Тойоты» об угоне машины.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в полицию с заявлением об угоне машины обратился 64-летний липчанин. По словам мужчины, утром он приехал с дочерью на территорию рынка, где у нее есть торговая точка. Оставив дочери ключи от автомобиля мужчина ушел по своим делам. Поскольку на улице было холодно его дочь запустила двигатель, оставив ключи в замке зажигания. Через некоторое время к ней пришел сожитель, с которым она поссорилась. Позже она отвлеклась на покупателя, но заметила, что машина отца начала движение. Остановив первую попавшуюся машину, женщина поехала за «Тойотой». На улице Циолковского она увидела аварию с участием автомобиля ее отца, и еще двух машин. Очевидцы рассказали ей, что водитель «Тойоты» сбежал с места ДТП.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 36-летний сожитель девушки. Подозреваемый признался в угоне.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем», максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на пять лет.
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#авария #ДТП #угон
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Комментарии (14)

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Груня

2 минуты назад
Как еще с такими * жить
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Ноганно

5 минут назад
Зять не Хрен Взять..
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теперь

17 минут назад
а кто за ремонт разбитых авто платить будет,лошаро энтот?
ответить

Не он

19 минут назад
На городище до этого лысого тянул?
ответить

444

21 минуту назад
Думаю за 5 лет он образумиться если на зоне не убьют
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Викторм

23 минуты назад
Девица-то симпатичная? Надо бы утешить, поделиться теплом...
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Викторм

23 минуты назад
Главное, что он хотел изобразить, гонзая по встречной?
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Лучше б он свою

51 минуту назад
девушку девственности лишил, чем ее машину разбил
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ну да

57 минут назад
жительница, тётенькам тоже иногда хочется..так сказать, мужского тепла :)
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5

сегодня, 12:34
Сколько же * вокруг.
ответить
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