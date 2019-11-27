36-летний липчанин угнал машину отца своей девушки и устроил массовое ДТП на улице Циолковского

23 ноября в Липецке на улице Циолковского произошло массовое ДТП: автомобиль «Тойота» врезался в две машины. Водитель «Тойоты» с места аварии скрылся. В этот же день в полицию поступило заявление владельца «Тойоты» об угоне машины.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в полицию с заявлением об угоне машины обратился 64-летний липчанин. По словам мужчины, утром он приехал с дочерью на территорию рынка, где у нее есть торговая точка. Оставив дочери ключи от автомобиля мужчина ушел по своим делам. Поскольку на улице было холодно его дочь запустила двигатель, оставив ключи в замке зажигания. Через некоторое время к ней пришел сожитель, с которым она поссорилась. Позже она отвлеклась на покупателя, но заметила, что машина отца начала движение. Остановив первую попавшуюся машину, женщина поехала за «Тойотой». На улице Циолковского она увидела аварию с участием автомобиля ее отца, и еще двух машин. Очевидцы рассказали ей, что водитель «Тойоты» сбежал с места ДТП.



В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 36-летний сожитель девушки. Подозреваемый признался в угоне.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем», максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на пять лет.

