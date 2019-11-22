18 минут назад
Пенсионерка прикрыла ногой пятитысячную купюру и попала под уголовное дело
4 октября в полицию с заявлением о краже в помещении банка пяти тысяч рублей обратилась 57-летняя жительница Ельца. Оказалось, что деньги нашла и присвоила 63-летняя пенсионерка.
«Предварительно установлено, что подозреваемая стояла в очереди в помещении банка, где увидела на полу пятитысячную купюру. Она закрыла банкноту ногой, а после того, как как очередь разошлась, подняла купюру и забрала ее себе.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело о краже. За совершенное преступление Уголовный Кодекс предусматривает наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы.
Жесть
Милая Оксана
а потом ждем от молодежи совести