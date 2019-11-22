Происшествия

18 минут назад

Пенсионерка прикрыла ногой пятитысячную купюру и попала под уголовное дело

3 339
#кража
Пенсионерка прикрыла ногой пятитысячную купюру и попала под уголовное дело

4 октября в полицию с заявлением о краже в помещении банка пяти тысяч рублей обратилась 57-летняя жительница Ельца. Оказалось, что деньги нашла и присвоила 63-летняя пенсионерка.

Подозреваемую в краже нашли и задержали сотрудники ОМВД России по Ельцу.

«Предварительно установлено, что подозреваемая стояла в очереди в помещении банка, где увидела на полу пятитысячную купюру. Она закрыла банкноту ногой, а после того, как как очередь разошлась, подняла купюру и забрала ее себе.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело о краже. За совершенное преступление Уголовный Кодекс предусматривает наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы.
3 339
#кража

Комментарии (3)

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Жесть

3 минуты назад
Это не от хорошей жизни А так фу- уу таким быть.
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Милая Оксана

7 минут назад
Нашёл молчи, и потерял молчи!
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а потом ждем от молодежи совести

7 минут назад
пенсионерка без совести, а потом ждем чтобы молодежь была порядочной.У такой курвы и дети такие же и внуки будут такими же.
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