Пенсионерка прикрыла ногой пятитысячную купюру и попала под уголовное дело

4 октября в полицию с заявлением о краже в помещении банка пяти тысяч рублей обратилась 57-летняя жительница Ельца. Оказалось, что деньги нашла и присвоила 63-летняя пенсионерка.



Подозреваемую в краже нашли и задержали сотрудники ОМВД России по Ельцу.



«Предварительно установлено, что подозреваемая стояла в очереди в помещении банка, где увидела на полу пятитысячную купюру. Она закрыла банкноту ногой, а после того, как как очередь разошлась, подняла купюру и забрала ее себе.



В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело о краже. За совершенное преступление Уголовный Кодекс предусматривает наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы.

