Напрасный ажиотаж? Медицинские справки для водителей завтра не подорожают?

Непопулярную меру то ли отменят, то ли перенесут на более поздний срок.

Люди выстраивались в очереди с семи утра, многие томились в ожидании несколько часов.Такая же картина наблюдалась во многих других городах бескрайней России. Все потому, что с завтрашнего дня, 22 ноября, должны были вступить в силу новые правила прохождения медицинских комиссий. Это привело бы и к резкому подорожанию самой услуги – в несколько раз (по нашим данным, новая справка обошлась бы от 7 до 9 тысяч рублей)

Однако в середине дня «Известия» сообщили , что решение о новом порядке прохождения медицинских комиссий отложили. По данным издания, министр здравоохранения Вероника Скворцова одобрила «заморозку» первоначального решения «с учетом обеспокоенности граждан». Следовательно, завтра и в ближайшие дни порядок прохождения медицинских комиссий и, соответственно, цена останутся прежними (в Липецке – 2-3 тысячи рублей).

Вскоре на ситуацию отреагировал и президент РФ Владимир Путин . Гарант Конституции напомнил, что минимальный размер оплаты труда составляет 11280 рублей. Такую зарплату получают более трех миллионов человек. То, что справка теперь стоит 5 тысяч рублей, почти половину этой суммы, по словам Путина, «чушь какая-то».

GOROD48 обратился за комментариями в областное управление здравоохранения. Там подтвердили вступление в силу новых правил, а вот об отмене решения ничего не слышали (наш звонок был в районе 16.00).

- Но если нам о них сообщат сверху, то мы будем исполнять закон в новой редакции, - сообщил начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.