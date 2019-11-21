Общество

сегодня, 16:28

Напрасный ажиотаж? Медицинские справки для водителей завтра не подорожают?

40 1598
#водительские права #медицинская справка
2
Напрасный ажиотаж? Медицинские справки для водителей завтра не подорожают?

Непопулярную меру то ли отменят, то ли перенесут на более поздний срок.

Сегодня GOROD48 сообщил, что в медицинских учреждениях, где можно проходить обследования для получения или продления срока действия водительских прав, царит небывалый ажиотаж.

Люди выстраивались в очереди с семи утра, многие томились в ожидании несколько часов.Такая же картина наблюдалась во многих других городах бескрайней России. Все потому, что с завтрашнего дня, 22 ноября, должны были вступить в силу новые правила прохождения медицинских комиссий. Это привело бы и к резкому подорожанию самой услуги – в несколько раз (по нашим данным, новая справка обошлась бы от 7 до 9 тысяч рублей)

Однако в середине дня «Известия» сообщили, что решение о новом порядке прохождения медицинских комиссий отложили. По данным издания, министр здравоохранения Вероника Скворцова одобрила «заморозку» первоначального решения «с учетом обеспокоенности граждан». Следовательно, завтра и в ближайшие дни порядок прохождения медицинских комиссий и, соответственно, цена останутся прежними (в Липецке – 2-3 тысячи рублей).

Вскоре на ситуацию отреагировал и президент РФ Владимир Путин. Гарант Конституции напомнил, что минимальный размер оплаты труда составляет 11280  рублей. Такую зарплату получают более трех миллионов человек. То, что справка теперь стоит 5 тысяч рублей, почти половину этой суммы, по словам Путина, «чушь какая-то».

GOROD48 обратился за комментариями в областное управление здравоохранения. Там подтвердили вступление в силу новых правил, а вот об отмене решения ничего не слышали (наш звонок был в районе 16.00).

- Но если нам о них сообщат сверху, то мы будем исполнять закон в новой редакции, - сообщил начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

40 1598
#водительские права #медицинская справка
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Комментарии (40)

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Блогер

6 минут назад
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://blu.vn/miopres
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липовский

10 минут назад
все откладывается, правая рука не знает что делает левая
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липовский

12 минут назад
http://www. * .ru/
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Лавров

18 минут назад
Дебилы, бл...ь
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О-о-х горе-горькое...

19 минут назад
НЕ веры этому правительству! Если у ЕР есть шанс залезть в карман к россиянину - ОНИ его не упустят! Буржуин и он за прибыль родную мать задушит, а уж ЕР тем более!
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1

21 минуту назад
Скворцова в отпуск хочет
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не дикий запад

31 минуту назад
пока население,а по другому и не назовешь эту массу,не научится себя уважать,так у будут давиться в очередях по прихоти какого нибудь самодура из кремля! вместо пикетирования этих вонючих поликлиник на своих машинах,что бы от страха понос скворцову пронял,бараны готовы головы друг другу топтать...
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1111

32 минуты назад
Смешной, а вдруг "поддал"????
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???

33 минуты назад
Маруся, много медикам платила? Обычно так вякают те, кто скандалит у регистратуры. Нормальные люди всегда имеют знакомых медиков на все случаи жизни. А ваша судьба - дерьмом исходить от злобы. Учиться надо было, и тебе бы платили.
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1111

36 минут назад
Смешной, а Вы комменты вниз пролистайте боятся, то не денег а анализов....;)
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