Общество
сегодня, 10:20
В Австрии обнаружено захоронение семи бойцов из Липецкой области
Поисковики разыскивают их родственников
- В австрийском городе Лаа-ан-дер-Тая на границе с Чехией находится православный храм Архистратига Божия Михаила в память о советских солдатах, павших в Великой Отечественной войне и советское воинское захоронение, в котором покоится много советских солдат и офицеров, погребенных в городе во время войны и перезахороненных на этом советском кладбище после окончания боевых действий в Австрии и в последующие годы, которые стали единым мемориальным комплексом, - сообщил GOROD48 заместитель руководителя патриотического движения «Мы из Ельца» Виктор Магомедханов. - Имена около половины покоящихся в Лаа-ан-дер-Тая не известны. Захоронение было заложено весной 1945 года. Сюда перезахоронили бойцов из населенных пунктов Гаубич, Клайн Баумгартен, Нойдорф-бай-Штаатц, Фальбах и других. Накануне в Фейсбуке в группе «Поиск погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную войну» появилась информация, в которой поисковики просят оказать содействие в розыске семей погибших советских солдат в Австрии. Мне удалось связаться с Алиной Акоефф из Владикавказа, которая сообщила, что известны данные 879 военнослужащих. Они разыскивают их родственников и по возможности фотографии воинов для уточнения списка и их данных для вновь открываемого памятника солдатам Советской армии. В предоставленном списке, мне удалось найти данные семи бойцов, которые были уроженцами городов и районов в настоящее время входящих в состав Липецкой области:
1. Чиков Виктор Федорович, 1922 г.р., погиб 24.04.1945 г., место рождения: Орловская обл., г. Елец, ул. Лермонтова, 8, призван в 1942г., Елецким РВК, Орловской обл., ст. сержант 99 сд. Первичное место захоронения с. Климент, в центре, у восточной окраины церкви, отдельная могила.
2. Ветохин Михаил Григорьевич 1919 г.р., погиб 20.04.1945 г., место рождения: Рязанская обл., Раненбургский р-н, с. Журавлевка 1941, призван Раненбургским РВК, Рязанская обл., сержант 208 сабр. Первичное место захоронения Австрия, Ернсдорф.
3. Бородин Иван Филиппович, 1926 г.р., погиб 18.04.1945 г., домашний адрес: Воронежская обл., Боринский р-н, с. Борино, призван 1.01.1945 г. Липецким РВК, красноармеец 229 гв. сп 72 гв. сд, мать Елизавета Ивановна, Воронежская обл., Боринский р-н, с. Борино, ул. Кр. Маяк, 2. Первичное место захоронения Австрия, с. Вильдендюрбах, южная окраина, могила № 4.
4. Марчуков Алексей Андреевич, 1914 г.р., погиб 22.04.1945 г.,место рождения: Воронежская обл., Грязинский р-н, с. Телимой, призван 07.1941 г., Нальчикским ГВК, Кабардино-Балкарской АССР, г. Нальчик, старшина . 4 гв. Мбр., жена Цеплакова Марина Михайловна, Кабардино-Балкарская АССР, г. Нальчик, дер.мясокомбинат д.50 кв.7. Первичное место захоронения Австрия, Нижняя Австрия, с. Унтердорф, северо-восточная окраина.
5.Расщупкин Александр Николаевич, 1923 г.р., погиб 13.04.1945г., место рождения: Воронежская обл., Грязинский р-н, призван Грязинским РВК, Воронежская обл., мл.лейтенант 1953 сап 209 сабр 27 А 3 УкрФ, мать Расщупкина Елена Ильинична, Воронежская обл., Грязинский р-н с.Плеханово. Первичное место захоронения Австрия, с. Баумгартен.
6. Студеникин Николай Максимович, 1924 г.р., погиб 7.05.1945 г., место рождения: Воронежская обл., Боринский р-н, призван в 1942г., Боринским РВК, Воронежская обл., красноармеец, 4 возд. дес. гв. див., отец Максим Васильевич, Воронежская обл., Боринский р-н. Первичное место захоронения Австрия, с. Нойдорф.
7. Юров Семен Иларионович, 1907 г.р., погиб 23.04.1945г,. место рождения: Воронежская обл., Хлевенский р-н, с. Вединка, призван 10.05.1942 г. Краснопольским РВК, Украинской ССР, Ворошиловградской обл., красноармеец 197 сп 99 сд, жена: Юрова Елена, Воронежская обл., Хлевенский р-н, с. Вединка. Первичное место захоронения Австрия, с. Клемент, гражданское кладбище, могила № 30.
Располагающих информацией о родственниках погибших бойцов весной 1945-го, или самим родственникам можно связаться с патриотическим движением «Мы из Ельца» (контакты в редакции GOROD48) или напрямую с инициаторами поиска: Алина Акоефф, г. Владикавказ, +7(988) 830 2514, a.akoeff@gmail.com ; в азиатском часовом поясе: Мария Степко, г. Хабаровск +7(914) 206 9692 proekt4212@gmail.com
1. Чиков Виктор Федорович, 1922 г.р., погиб 24.04.1945 г., место рождения: Орловская обл., г. Елец, ул. Лермонтова, 8, призван в 1942г., Елецким РВК, Орловской обл., ст. сержант 99 сд. Первичное место захоронения с. Климент, в центре, у восточной окраины церкви, отдельная могила.
2. Ветохин Михаил Григорьевич 1919 г.р., погиб 20.04.1945 г., место рождения: Рязанская обл., Раненбургский р-н, с. Журавлевка 1941, призван Раненбургским РВК, Рязанская обл., сержант 208 сабр. Первичное место захоронения Австрия, Ернсдорф.
3. Бородин Иван Филиппович, 1926 г.р., погиб 18.04.1945 г., домашний адрес: Воронежская обл., Боринский р-н, с. Борино, призван 1.01.1945 г. Липецким РВК, красноармеец 229 гв. сп 72 гв. сд, мать Елизавета Ивановна, Воронежская обл., Боринский р-н, с. Борино, ул. Кр. Маяк, 2. Первичное место захоронения Австрия, с. Вильдендюрбах, южная окраина, могила № 4.
4. Марчуков Алексей Андреевич, 1914 г.р., погиб 22.04.1945 г.,место рождения: Воронежская обл., Грязинский р-н, с. Телимой, призван 07.1941 г., Нальчикским ГВК, Кабардино-Балкарской АССР, г. Нальчик, старшина . 4 гв. Мбр., жена Цеплакова Марина Михайловна, Кабардино-Балкарская АССР, г. Нальчик, дер.мясокомбинат д.50 кв.7. Первичное место захоронения Австрия, Нижняя Австрия, с. Унтердорф, северо-восточная окраина.
5.Расщупкин Александр Николаевич, 1923 г.р., погиб 13.04.1945г., место рождения: Воронежская обл., Грязинский р-н, призван Грязинским РВК, Воронежская обл., мл.лейтенант 1953 сап 209 сабр 27 А 3 УкрФ, мать Расщупкина Елена Ильинична, Воронежская обл., Грязинский р-н с.Плеханово. Первичное место захоронения Австрия, с. Баумгартен.
6. Студеникин Николай Максимович, 1924 г.р., погиб 7.05.1945 г., место рождения: Воронежская обл., Боринский р-н, призван в 1942г., Боринским РВК, Воронежская обл., красноармеец, 4 возд. дес. гв. див., отец Максим Васильевич, Воронежская обл., Боринский р-н. Первичное место захоронения Австрия, с. Нойдорф.
7. Юров Семен Иларионович, 1907 г.р., погиб 23.04.1945г,. место рождения: Воронежская обл., Хлевенский р-н, с. Вединка, призван 10.05.1942 г. Краснопольским РВК, Украинской ССР, Ворошиловградской обл., красноармеец 197 сп 99 сд, жена: Юрова Елена, Воронежская обл., Хлевенский р-н, с. Вединка. Первичное место захоронения Австрия, с. Клемент, гражданское кладбище, могила № 30.
Располагающих информацией о родственниках погибших бойцов весной 1945-го, или самим родственникам можно связаться с патриотическим движением «Мы из Ельца» (контакты в редакции GOROD48) или напрямую с инициаторами поиска: Алина Акоефф, г. Владикавказ, +7(988) 830 2514, a.akoeff@gmail.com ; в азиатском часовом поясе: Мария Степко, г. Хабаровск +7(914) 206 9692 proekt4212@gmail.com
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