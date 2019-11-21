Общество

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Липецкая область – не место для работящих пенсионеров

14 1304
#рейтинг #пенсионеры #трудоустройство
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Липецкая область – не место для работящих пенсионеров

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование рынка труда регионов России для тех, кто хочет трудиться после достижения пенсионного возраста. Рейтинг характеризует регионы по возможности пенсионеров по поиску достойной работы, общую экономическую активность людей пенсионного возраста (фактическую занятость пенсионеров), абсолютный и относительный уровень зарплаты пенсионеров, а также здоровье и долголетие пожилых людей.

Липецкая область оказалась на 28 строчке рейтинга с индексом в 49,8 пункта. Позиция Липецкой области – самая низкая среди регионов Центрального Черноземья. Воронежская, Курская и Белгородская области входят в топ-10 самых привлекательных для работящих пенсионеров регионов России. В Тамбовской области исследование не проводилось.

Первые места в рейтинге занимают с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург. У двух крупнейших городов индекс составил 79,9 и 77,1 балла, соответственно. Можно говорить, что в Москве и Санкт-Петербурге возможности для работы пенсионеров находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами. Как свидетельствует статистика, многие пенсионеры продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то могут значительно проще чем в других регионах найти новую. Большой отрыв и в целом высокие итоговые баллы у Москвы и Санкт-Петербурга свидетельствуют, что по всем параметрам они показали очень высокие значения показателей. Например, Москва по трем индикаторам (уровень безработицы среди пенсионеров, возраст дожития и уровень зарплат пенсионеров) показала наивысший результат, а Санкт-Петербург стал лидером по двум из индикаторов (уровень безработицы среди пенсионеров и уровень зарплат пенсионеров).

На другом конце рейтинга расположились в основном национальные республики, что говорит о невысокой привлекательности рынка труда для пенсионеров в них. Последние четыре строчки заняли – Республика Тыва, Чеченская Республика, Республика Алтай и Республика Карелия. Индекс привлекательности у этих субъектов не понимается выше 28 баллов. В этих четырех регионах и в особенности в Республике Тыва большинство индикаторов находятся на очень низком уровне. 

В среднесрочной перспективе на фоне негативных демографических эффектов, скорее всего, ситуация на рынке труда для работников будет продолжать улучшаться. Люди пенсионного возраста также ощутят на себе позитивную динамику, в части сокращения времени поиска работы и умеренного роста зарплат. При этом повышение пенсионного возраста будет влиять нейтрально на ситуацию на рынке труда, считают авторы исследования.
14 1304
#рейтинг #пенсионеры #трудоустройство
1

Комментарии (14)

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Елена

1 минуту назад
все заботятся о пенсионерах, они хоть заработали себе какую никакую пенсию, а вот люди в 40-50 лет получают зарплату в 20-25 тыс. руб., не имея пенсии и до пенсии ой как далеко, им надо еще детей поднимать, государство бы лучше о них подумала где им найти работу с достойной зарплатой, чтобы хватало на еду, коммуналку, одежду, учебу, медикаменты.
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улипяцке

12 минут назад
погост единственное подходящее место
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?

12 минут назад
Совесть, ....да,особенно это видно в организациях снабжающих газом,электричеством,теплом.Если сравнить сколько работников было на данных предприятиях при СССР,то увидим,что их число увеличилось в двое при той же отдачи
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Виктор 2-28-14

24 минуты назад
Прав у нас столько......,что для их реализации и двенадцати жизней мало...
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Совесть

27 минут назад
Молодых увольняют, кто честно работает . Оставляют бездарей - блатных , КаТАСТРОФААА
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?

28 минут назад
Если ты никому не нужен,то почему ты кому-то чего-то должен ?
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Хохохо

43 минуты назад
Ждала 55,всего-то 2 года. А теперь до 59 надо. Где силы и здоровье брать? Зрение садится,спина-самая проблема. Если бы я была руководителем,то мне зачем эта рассыпающаяся старь? Я очень понимаю.
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днр

47 минут назад
Сплошное вранье сверху до низу.
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НЕ ПАТРИОТ

50 минут назад
"При этом повышение пенсионного возраста будет влиять нейтрально на ситуацию на рынке труда, считают авторы исследования." - Люди просто не доживут до пенсии, и тогда им точно, будет всё НЕЙТРАЛЬНО)))
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Я

52 минуты назад
Идиоты, пенсионерам жрать не на что, а не трудиться они хотят. Они вынуждены это делать.
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